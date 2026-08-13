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Meio Ambiente

Agência climática prevê 90% de chance de El Niño muito forte

NOAA monitora temperaturas do Oceano Pacífico Equatorial
Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/08/2026 - 15:40
São Paulo
30/01/2026 - Oceano, água, mar, ondas, Alto Mar. Foto: pixifant/ Pixabay
© pixifant/ Pixabay

Depois de registrar um fortalecimento do El Niño em julho, a agência climática norte-americana National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) aponta uma chance de 90% para a ocorrência de um evento muito forte entre outubro e dezembro deste ano.

No boletim de 9 de julho, a agência calculava em 81% a probabilidade de um El Niño muito forte no terceiro trimestre deste ano.

De acordo com a NOAA, há 69% de chance de acontecer um evento histórico, com o aquecimento superando episódios registrados desde 1950.

A agência avalia que com a chegada de um fenômeno dessa magnitude, “as chances de vivenciarmos impactos consistentes com o El Niño são maiores, mas não garantidos”.

O próximo boletim será publicado no dia 10 de setembro.

A NOAA monitora as temperaturas na superfície do Oceano Pacífico Equatorial.

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Edição:
Fernando Fraga
El Niño Tempo clima NOAA agência climática
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