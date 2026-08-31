logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Agosto termina com temporais no Sul e calor de até 41ºC no Norte

Curitiba pode alcançar 35°C e Porto Alegre não passa dos 19°C
Alex Rodrigues - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 31/08/2026 - 10:08
Brasília
São Paulo (SP), 29/12/2025 - Pessoas no Parque Ibirapuera durante forte onda de calor na cidade. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O último dia de agosto é marcado por contrastes extremos no país, com previsão de temporais e alerta de perigo na Região Sul — onde Curitiba pode alcançar 35°C e Porto Alegre não passa dos 19°C —, enquanto o Centro-Oeste e o Norte enfrentam calor intenso de até 41°C em capitais como Cuiabá e Porto Velho, combinados com tempo seco e chuvas isoladas em outras regiões.

Devido à persistência do calor e do tempo seco, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, hoje (31), dois alertas. O primeiro, um aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade [INMET - Avisos] abrange extensas áreas em 11 unidades federativas (BA; DF; GO; MA; MT; MS; MG; PA; PE; PI e SP) onde a umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20%, com riscos à saúde e de incêndios florestais.

O segundo alerta, laranja, abrange outras regiões em dez unidades federativas (BA; DF; GO; MT; MS; MG; PA; RO; SP e TO), nas quais a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 12%.

O ar muito seco dificulta a dispersão de gases poluentes e resseca as mucosas das vias aéreas, o que, segundo o Ministério da Saúde facilita crises de asma, alergia, além de infecções virais e bacterianas. Associado às altas temperaturas, o tempo seco também potencializa queimadas e incêndios florestais. Nestes casos, é necessário beber bastante água; evitar atividades físicas ao ar livre e a exposição ao sol entre 10h e 17h; procurar um posto médico em caso de problemas respiratórios; evitar banhos com água quente e, se necessário, usar hidratante.

Quando a umidade fica entre 21% e 30%, a Defesa Civil pode decretar o estado de atenção. Caso o indicador caia mais, pode ser decretado o estado de alerta, que ocorre com umidade entre 12% até 20%, ou o estado de emergência, para índices abaixo dos 12%.

Saiba mais detalhes de acordo com o boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta segunda-feira (31) em cada região do país:

Região Sul 

As chuvas não dão trégua e espera-se grandes contrastes de temperatura entre os estados da região. Ocorrem chuvas com trovoadas desde o centro-sul e oeste do Paraná até o sul do Rio Grande do Sul. Há céu encoberto com temporais no sul do Paraná, em todo o estado de Santa Catarina e no centro-norte do Rio Grande do Sul, incluindo Porto Alegre. O Inmet mantém para esta segunda-feira o aviso laranja de perigo para tempestades em todo o estado de Santa Catarina, norte e oeste do Rio Grande do Sul e também para o leste e o centro do Paraná. Curitiba pode atingir 35°C, enquanto Porto Alegre não passa dos 19°C.

Região Norte

Aumento da instabilidade com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no oeste e norte do Amazonas. Chuvas isoladas também no Acre, nas demais áreas do Amazonas, e no centro-oeste e norte de Rondônia e Roraima. Sol e poucas nuvens no Tocantins e centro-sul do Pará. Forte calor à tarde, com máximas de até 37°C em Manaus, 39°C em Palmas e 41°C em Porto Velho. A mínima prevista entre as capitais da região deverá ocorrer em Rio Branco (AC), onde a temperatura pode atingir os 22ºC.

Região Nordeste

Ocorrem pancadas de chuva isoladas no litoral leste (pegando do litoral norte da Bahia até o Rio Grande do Norte, incluindo Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba) e no agreste desses estados. O centro-norte do Ceará, norte do Piauí e Maranhão, e o litoral sul da Bahia ficam com muitas nuvens, mas sem chuva. Céu com poucas nuvens em grande parte da Bahia, oeste de Pernambuco e da Paraíba, sul do Ceará e centro-sul do Piauí e Maranhão. Temperaturas em elevação no interior do Nordeste. A máxima pode chegar a 39º C em Teresina, enquanto a mínima prevista (21ºC) entre as capitais nordestinas podem ocorrer em Salvador e Maceió.

Região Centro-Oeste

As pancadas de chuva se espalham por Mato Grosso do Sul (apenas o nordeste do estado fica sem chuva, com muitas nuvens). Muitas nuvens também no noroeste, oeste e sul de Mato Grosso e no sul de Goiás. Sol e poucas nuvens nas demais áreas. Nas áreas onde predomina o tempo seco, como o Distrito Federal, a tendência é forte elevação das temperaturas, com possibilidade de a temperatura máxima chegar a 41ºC em Cuiabá

Região Sudeste

Muitas nuvens no sul e oeste de Minas Gerais e em São Paulo, com possibilidade de chuvas isoladas no oeste, centro e sul paulista. Céu com poucas nuvens nas demais áreas. O calor continua intenso na capital paulista, com máxima de 36°C.

Relacionadas
Brasília - 06/08/2026 - INMET publica aviso do clima no País. Fonte: INMET
Seca, tempestade e vendaval: confira avisos do Inmet para esta quinta
Brasília (DF), 03.09.2024 - Seca e alta temperatura em Brasília. Torre de TV. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Inmet emite alerta laranja para baixa umidade do ar em 8 estados e DF
Brasília (DF), 04/07/2026 – Chuvas no Ceará. Foto: Marciel Bezerra/GOVCE
Inmet alerta para chuva intensa em cidades do Nordeste e do Norte
Edição:
Valéria Aguiar
Inmet calor intenso Região Norte Nordeste Sul Centro-Oeste chuvas
Compartilhe essa notícia
Destaques EBC
Radioagência
Microdados do Censo 2022 estão disponíveis ao público
Rádios
TV Brasil
Especial bastidores
Mais notícias
Manchester City confirma contratação de Allan atacante do Palmeiras - em 31/08/2026
Esportes Manchester City confirma contratação do atacante Allan, do Palmeiras
seg, 31/08/2026 - 13:43
31/08/2026 - Deflagrada nesta segunda-feira (31/8), a operação que cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do atacante David Corrêa, do Vasco da Gama, foi batizada de A Tropa. Foto: /Polícia Civil do Rio de Janeiro/Divulgação
Justiça Jogadores do Vasco e do Vila Nova são alvos de mandados de busca
seg, 31/08/2026 - 13:41
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Símbolo do Sistema Único de Saúda (SUS), no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde SUS terá três novos medicamentos para câncer de pulmão 
seg, 31/08/2026 - 13:35
Consulta de paciente idosa com médico para doença do cólon, intestino grosso, câncer colorretal , colite ulcerativa, diverticulite, síndrome do intestino irritável, sistema digestivo e cuidados de saúde. Foto: Jo Panuwat D/ Adobe Stock
Saúde Pacientes com câncer colorretal têm medicamento aprovado pela Anvisa
seg, 31/08/2026 - 13:26
Profissional de saúde usando equipamento de proteção individual ao lado de pessoas deslocadas que aguardam enterro de vítimas com suspeita de Ebola no campo de deslocados de Kigonze, em Bunia, no leste da República Democrática do Congo 18 de junho de 2026 REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere
Internacional RDCongo contabiliza 6 mil casos de ebola e quase 3 mil mortos
seg, 31/08/2026 - 13:19
10/07/2026 - Brasília - dinheiro, moeda, real, reais, cédula, cédulas, nota, notas, moeda brasileira, dinheiro brasileiro, inflação, inflação alta, deflação, economia, economia brasileira, mercado, mercado financeiro, finanças, finanças pessoais, orçamento, orçamento doméstico, renda, renda familiar, salário, salário mínimo, remuneração, vencimento, pagamento, poder de compra, custo de vida, custo dos alimentos, aumento de preços, alta dos preços, carestia, desvalorização, valorização, perda do poder de compra, crise econômica, recessão, crescimento econômico, consumo, consumidor, compras, supermercado, cesta básica, despesas, gastos, contas, contas a pagar, boletos, dívida, dívidas, endividamento, inadimplência, poupança, economia doméstica, investimento, investimentos, aplicações financeiras, juros, taxa de juros, taxa Selic, Banco Central, crédito, empréstimo, financiamento, cartão de crédito, débito, PIX, transferência bancária, banco, instituição financeira, orçamento familiar, planejamento financeiro, reserva de emergência, patrimônio, riqueza, patrimônio líquido, capital, capital financeiro, lucro, prejuízo, receita, despesa, balanço financeiro, impostos, tributos, tributação, imposto de renda, arrecadação, arrecadação fiscal, carga tributária, imposto, taxa, tarifas, câmbio, dólar, euro, cotação, câmbio flutuante, desvalorização cambial, valorização cambial, moeda estrangeira, inflação acumulada, índice de preços, IPCA, INPC, IGP-M, poder aquisitivo, renda per capita, desenvolvimento econômico, estabilidade econômica, política monetária, política fiscal, oferta, demanda, produtividade, consumo consciente, educação financeira, planejamento financeiro, equilíbrio financeiro, independência financeira, riqueza, prosperidade, orçamento público, gastos públicos, contas públicas, déficit, superávit, tesouro nacional, moeda forte, moeda fraca, liquidez, circulação de dinheiro, s
Economia Boletim Focus: mercado prevê redução da inflação e do PIB de 2026
seg, 31/08/2026 - 11:35
Ver mais seta para baixo