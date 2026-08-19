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Meio Ambiente

Chuvas causadas pelo El Niño no Peru interrompem acesso a Machu Picchu

Enchentes suspenderam serviços de água e esgoto e aulas em Lima
Marco Aquino - repórter da Reuters
Publicado em 19/08/2026 - 16:40
Lima
Homem é visto perto das ruínas incas de Machu Picchu, nos arredores de Cuzco, Peru 18 de abril de 2022 REUTERS/Alessandro Cinque/Proibida Reprodução.
© REUTERS/Alessandro Cinque/Proibida Reprodução.
Reuters

Chuvas fortes associadas ao fenômeno climático El Niño causaram inundações no Peru nesta quarta-feira, o que interrompeu o acesso à antiga cidadela inca de Machu Picchu, fechou estradas devido a deslizamentos de terra e alagou residências na capital, Lima.

• As autoridades peruanas determinaram o fechamento da Trilha Inca, principal rota turística para Machu Picchu, até sábado, devido ao transbordamento de cursos d’água e à presença de detritos, segundo a mídia local.

• O El Niño, fenômeno climático que aquece a superfície do Oceano Pacífico e causa chuvas intensas e secas em toda a América Latina, já está afetando a pesca e a agricultura do Peru.

• As enchentes causadas pelas chuvas intensas em Lima interromperam os serviços de água e esgoto, inundaram dezenas de casas e levaram ao cancelamento de aulas em três distritos do sul da cidade.

• “Perdemos tudo: meus móveis... minha geladeira, que meus filhos acabaram de me dar no Dia das Mães, está tudo destruído. O fogão, todos os meus eletrodomésticos que eles acabaram de me dar, tudo está destruído”, disse Flor Gonzáles, cuja casa em Lima foi inundada.

• O fechamento de estradas devido a deslizamentos de terra também afetou as regiões do sul de Arequipa e Moquegua.

• A Southern Copper , uma das principais produtoras de cobre do país, informou que as operações no sul do país não foram afetadas. O Peru é o terceiro maior produtor mundial de cobre.

* Reportagem adicional de Carlos Valdez para a Reuters TV

* É proibida a reprodução deste conteúdo

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El Niño enchentes chuvas Peru Machu Picchu
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