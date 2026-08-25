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Meio Ambiente

Chuvas e trovoadas atingem Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país

Há possibilidade de tempestades e eventual ocorrência de granizo
Agência Brasil
Publicado em 25/08/2026 - 08:11
Brasília
Um homem caminha sobre uma via expressa marginal parcialmente inundada do Tietê após fortes chuvas em São Paulo, Brasil, 10 de fevereiro de 2020. REUTERS / Rahel Patrasso
© REUTERS / Rahel Patrasso/Proibida reprodução/Arquivo

Áreas de instabilidade sobre as regiões Centro-Oeste, Sudeste e norte da Região Sul devem causar chuvas e trovoadas em parte dessas áreas, com possibilidade de tempestades e eventual ocorrência de granizo.

No Centro-Oeste permanece ativo aviso laranja de perigo para baixa umidade do ar no leste de Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. Nas demais áreas de Mato Grosso e no norte de Mato Grosso do Sul, a baixa umidade do ar deve ficar mais acentuada durante a tarde, com aviso amarelo de perigo potencial.

Nas capitais, a temperatura mínima será de 17°C em Brasília, e a máxima chega a 40°C em Cuiabá.

Na Região Norte do país, o aviso laranja de perigo para baixa umidade do ar alcança o sudeste do Pará e o estado do Tocantins. Durante a tarde, a umidade do ar aumenta um pouco e o aviso passa a ser amarelo de perigo potencial.

O calor e a elevada umidade, característicos da Amazônia, provocam chuva no norte e oeste da região, em Roraima, norte do Amazonas e litoral do Pará e Amapá. Haverá muitas nuvens, mas com chuvas isoladas.

A temperatura mínima esperada é de 21°C em Rio Branco e a máxima alcança 40°C em Porto Velho.

No Nordeste, o aviso laranja de perigo para baixa umidade do ar está ativo para o sul do Maranhão, centro-sul do Piauí, extremo oeste de Pernambuco e centro-oeste da Bahia. Durante a tarde, o aviso será amarelo de perigo potencial para o centro do Maranhão, norte do Piauí, centro-sul do Ceará, sudoeste do Rio Grande do Norte, oeste da Paraíba, centro-oeste de Pernambuco, oeste de Alagoas e região norte da Bahia.

Há possibilidade de chuva no litoral da Bahia e de Sergipe, além de chuva isolada no noroeste e oeste do Maranhão.

Confira mais informações sobre a meteorologia no Repórter Brasil, da TV Brasil

Nas capitais, a temperatura deve variar entre a mínima de 20°C em Maceió e Teresina, e a máxima de 37°C em Teresina.

No Sudeste, um canal de umidade traz nuvens e chuva isolada no litoral norte do Rio de Janeiro e no litoral do Espírito Santo. À tarde e à noite também pode ocorrer chuva isolada no sul e litoral de São Paulo, no sul e leste de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no centro-sul do Espírito Santo.

O aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar alcança o norte, noroeste, oeste de Minas Gerais e Triângulo Mineiro.

A temperatura mínima esperada nas capitais é de 14°C em São Paulo e a máxima de 31°C em Belo Horizonte.

No Sul do Brasil, o dia começa com possibilidade de geada em grande parte do Rio Grande do Sul e na Serra Catarinense. No noroeste, norte e leste do Paraná e litoral norte de Santa Catarina pode haver chuva isolada durante a tarde. À noite, há possibilidade de chuva isolada no centro-norte e oeste do Paraná.  

A temperatura mínima será de 5°C em Porto Alegre e a máxima será de 20°C em Curitiba.

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