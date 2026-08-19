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Meio Ambiente

Ciclone extratropical favorece tempestade no Rio Grande do Sul

Previsão é de chuva e trovoadas no estado gaúcho e parte do Paraná
Agência Brasil
Publicado em 19/08/2026 - 08:54
Brasília
A man stands in front of flooded road near the Taquari River during heavy rains in the city of Encantado in Rio Grande do Sul, Brazil, May 1, 2024. REUTERS/Diego Vara
© REUTERS/Diego Vara

Áreas de instabilidade atuam sobre o Rio Grande do Sul e avançam para Santa Catarina com chuva e trovoada nos dois estados, enquanto no norte e leste do Paraná esta quarta-feira (19) será de poucas nuvens, informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Um aviso amarelo de perigo potencial alerta para tempestades em todo o estado gaúcho, o sul e extremo oeste de Santa Catarina e ainda o extremo sudoeste e oeste do Paraná.

Uma frente fria, associada à passagem de um ciclone extratropical, a partir da madrugada desta quinta-feira (20), favorece tempestades no Rio Grande do Sul e chuvas com trovoadas no oeste e sul do Paraná e de Santa Catarina.

A temperatura deve cair na região, com mínima prevista de 15°C em Porto Alegre e Curitiba e máxima, também em Curitiba, de 28°C.

No Nordeste, um aviso laranja de perigo alerta para chuvas intensas no nordeste de Alagoas e no leste de Pernambuco. Há também aviso amarelo de perigo potencial para chuvas intensas no leste da Paraíba e ventos costeiros em toda a faixa do litoral norte da Região Nordeste, entre o Rio Grande do Norte, toda a faixa litorânea do Ceará e do Piauí e o litoral leste do Maranhão.

No interior da região, o aviso amarelo de perigo potencial é para baixa umidade do ar durante a tarde entre o centro-sul do Maranhão, grande parte do Piauí, exceto o extremo norte, centro-sul do Ceará, oeste da Paraíba e de Pernambuco e norte e centro-oeste da Bahia.

O tempo seco favorece maior amplitude térmica. Teresina deve registrar a menor e a maior temperatura entre as capitais do Nordeste, variando de 21°C a 37°C.

No Centro-Oeste, por causa da baixa umidade relativa do ar, há aviso laranja de perigo em grande parte de Mato Grosso, norte e leste de Mato Grosso do Sul e oeste e sul de Goiás. No noroeste de Mato Grosso, sudeste de Mato Grosso do Sul, demais áreas de Goiás e Distrito Federal, o aviso perde a intensidade e é amarelo de perigo potencial.

No extremo sul de Mato Grosso do Sul, na região do município de Paranhos (MS), o alerta é para tempestade com aviso amarelo de perigo potencial.

Os termômetros devem marcar mínima de 17°C em Brasília e máxima de 39°C em Cuiabá.

Na Região Norte, são esperadas pancadas de chuva e trovoadas no oeste do Amazonas, norte e oeste de Rondônia, Acre e norte de Roraima. Também podem ocorrer chuvas isoladas, mais fracas, nas demais áreas de Rondônia, no sul do Amazonas e no centro-oeste de Roraima. No final do dia, haverá muitas nuvens, mas as áreas com chuva ficam restritas ao Acre e sudoeste do Amazonas, onde ocorre de forma isolada.

Um alerta laranja de perigo para baixa umidade do ar alcança o sul do Pará e oeste de Tocantins, durante a tarde. No leste e sul de Rondônia, sudeste do Amazonas, centro-sul do Pará e demais áreas de Tocantins, o alerta fica amarelo de perigo potencial.

Outro aviso amarelo de perigo potencial para chuvas intensas, com rajadas de vento de até 60 km/h, está ativo para o oeste do Amazonas e, em grande parte, do estado do Acre.

O calor predomina no Norte, nesta quarta-feira, com mínima de 23°C em Belém e máxima de 38°C, em Palmas.

No Sudeste, o dia amanhece com poucas nuvens e a nebulosidade aumenta ao longo do dia na divisa de São Paulo com o Paraná, no norte do Espírito Santo e no nordeste de Minas Gerais. Podem ocorrer chuvas isoladas no litoral sul de São Paulo e no nordeste de Minas Gerais, durante a noite.

Há aviso laranja de perigo para baixa umidade do ar em grande parte do interior de São Paulo, Triângulo Mineiro e sul de Minas Gerais. O aviso inclui as demais áreas de Minas Gerais, exceto a região de divisa com o Rio de Janeiro e Espírito Santo, e no leste de São Paulo, incluindo a capital paulista, exceto a faixa litorânea

A temperatura mínima nas capitais da Região Sul será de 13°C em Belo Horizonte. A máxima alcança 32°C também em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro.

Confira mais informações sobre a meteorologia no Repórter Brasil, da TV Brasil

 

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