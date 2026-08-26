logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Degelo e seca avançam sobre Ásia Central e pequenos países insulares

Relatórios lançados na COP17 alertam para crise ambiental e climática
Rafael Cardoso* - Enviado Especial
Publicado em 26/08/2026 - 14:18
Ulaanbaatar (Mongólia)
24/08/2026 - Delegados dos países se reúnem na COP17 da Mongólia com desafio de destravar financiamento . Foto: UNCCD/Kiara Worth
© UNCCD/Kiara Worth

Dois relatórios lançados nesta quarta-feira (26) alertam que os pequenos países insulares em desenvolvimento (SIDS, na sigla em inglês) e a Ásia Central estão sofrendo pressões sem precedentes sobre recursos hídricos, saúde do solo e clima.

No total, são mais de 50 países e territórios afetados. As duas publicações foram apresentadas oficialmente na 17ª Conferência das Nações Unidas de Combate à Desertificação (COP17), que está sendo realizada em Ulaanbaatar, capital da Mongólia.

Os textos fazem parte do Global Land Outlook (GLO), principal publicação da convenção das Nações Unidas sobre a terra (UNCCD). O documento geral teve duas versões até agora, o GLO1 de 2017 e GLO2 de 2022, e seis relatórios regionais. Entre elas, o da América Latina. 

Ásia Central

A Ásia Central é formada por Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão. A imagem de outros tempos, de estepes vastas e oásis férteis, está deixando de existir.

A região é considerada um dos epicentros mundiais da degradação do solo. Mais de 80 milhões de hectares, ou mais de um quarto, já estão degradados. O problema atinge 30% da população ou 24 milhões de pessoas. O cálculo da UNCCD é de que, a cada ano, essa degradação provoque perdas entre dois e seis bilhões de dólares. 

A Ásia Central também está aquecendo duas vezes mais do que a média global. As geleiras,  que antes eram as “torres de água” da região, encolheram 30% em apenas cinquenta anos.

Países insulares

Os SIDS incluem 39 países e 18 territórios no Caribe, oceanos Pacífico, Atlântico e Índico, além do Mar do Sul da China. Cerca de 18,8 milhões de hectares de terra, ou 16,5% de sua área total combinada, estão degradados em diferentes graus, ligeiramente acima da média global.

Mais de 70%  deles enfrentam problemas de escassez de água e 43% da área total estão sendo afetados pela seca. Desses, 3% sofreram seca severa e 6% seca extrema. A área total afetada pela seca extrema aumentou 30% entre os períodos de 1961/1970 e 2014/2023.

Estima-se que 16,3 milhões de pessoas enfrentem insegurança alimentar grave, com 11,5 milhões de pessoas subnutridas.

Estes países recebem cerca de US$ 2 bilhões em financiamento público para adaptação por ano, o que equivale a aproximadamente 0,2% do financiamento climático global total. Os pesquisadores estimam que os países precisarão de pelo menos US$ 11,7 bilhões anualmente para fins de adaptação, quase seis vezes o nível atual de financiamento.

A secretária executiva da UNCCD, Yasmine Fouad, disse que apesar das diferenças, tanto Ásia Central como os SIDS mostram vulnerabilidades, mas ainda estão em situação possível de melhora.

“ A prioridade agora é acelerar esse progresso, ao investir na gestão responsável da terra, fortalecendo a cooperação regional e internacional e garantindo que as pessoas e os ecossistemas permaneçam no centro das decisões de desenvolvimento”, afirma Yasmine.

*O repórter viajou para a Mongólia a convite da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação (UNCCD), após seleção entre jornalistas de diversos continentes.

Relacionadas
A drove view of mud covered properties following a flash flood at Trishuli in Nuwakot district, Nepal, August 26, 2026. REUTERS/Navesh Chitrakar TPX IMAGES OF THE DAY
Inundação repentina na fronteira entre Nepal e Tibete deixa 95 mortos
Police officers move past an ambulance outside an intensive care unit after a fire broke out at the Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) hospital in Islamabad, Pakistan, August 26, 2026. REUTERS/Akhtar Soomro TPX IMAGES OF THE DAY
Pelo menos 14 bebês morrem em incêndio em hospital no Paquistão
24/08/2026 - Delegados dos países se reúnem na COP17 da Mongólia com desafio de destravar financiamento . Foto: UNCCD/Kiara Worth
COP17 entra em semana decisiva com missão de destravar financiamento
Edição:
Maria Claudia
COP17 da Desertificação degelo seca Países Insulares Ásia Central
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Novos médicos do Programa Mais Médicos durante visita no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Saúde estende atuação de 676 médicos especialistas no SUS
qua, 26/08/2026 - 15:17
24/08/2026 - Delegados dos países se reúnem na COP17 da Mongólia com desafio de destravar financiamento . Foto: UNCCD/Kiara Worth
Meio Ambiente Degelo e seca avançam sobre Ásia Central e pequenos países insulares
qua, 26/08/2026 - 14:18
Selo azul de verificação e logos do Facebook e do Instagram 19 de janeiro de 2023 REUTERS/Dado Ruvic/Imagem ilustrativa
Internacional Vício em redes sociais: Meta faz acordos de US$ 18 bi em julgamento
qua, 26/08/2026 - 14:04
Rio de Janeiro (RJ), 26/08/2026 – Criminosos usam ônibus em barricadas contra operação policial no Rio. Frame câmera de segurança prefeitura-RJ
Geral Criminosos usam ônibus em barricadas contra operação policial no Rio
qua, 26/08/2026 - 13:54
20/04/2018-P-74 no campo de Búzios no pré-sal da Bacia de Santos
Economia Campo de Búzios, da Petrobras, bate recordes de exportação de gás
qua, 26/08/2026 - 12:57
A drove view of mud covered properties following a flash flood at Trishuli in Nuwakot district, Nepal, August 26, 2026. REUTERS/Navesh Chitrakar TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Inundação repentina na fronteira entre Nepal e Tibete deixa 95 mortos
qua, 26/08/2026 - 12:36
Ver mais seta para baixo