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Meio Ambiente

Dez estados e o DF estão sob alerta de perigo para baixa umidade

Saiba quais localidades o Inmet considera sensíveis
Agência Brasil
Publicado em 14/08/2026 - 08:49
Brasília
Brasília (DF) 05/09/2024 – Brasília seca - Vista de um Ipê Foto: Jose Cruz/Agência Brasil
© José Cruz/Agência Brasil

Nesta sexta-feira (14), uma grande área que vai do sul do Pará até o leste paulista – e alcança dez estados e o Distrito Federal – está sob alerta laranja de perigo para baixa umidade relativa do ar de até 12%, de acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Fazem parte da lista:

  1. Pará;
  2. Mato Grosso;
  3. Mato Grosso do Sul;
  4. Tocantins;
  5. Maranhão;
  6. Piauí;
  7. Bahia;
  8. Minas Gerais;
  9. Goiás;
  10. São Paulo;
  11. Distrito Federal.

No Centro-Oeste do país, predomina um tempo estável com previsão de pancadas de chuva e trovoadas apenas no Mato Grosso do Sul e Paraná. A nebulosidade nesses estados diminui ao longo do dia, com baixa probabilidade de chuva isolada durante a noite.

Com temperaturas elevadas no interior da região, a máxima pode chegar a 37°C em Cuiabá e Goiânia, já a mínima prevista é de 18 °C em Brasília.

Na Região Norte, a previsão é de pancadas de chuva com trovoadas isoladas no centro-oeste e norte do Amazonas, em Roraima e no noroeste do Pará. Pode haver chuva isolada no oeste do Acre, litoral do Amapá e do Pará e na divisa de Rondônia com o Acre e o sudoeste do Amazonas.

Os termômetros também registram altas temperaturas na região com mínima prevista de 22°C em Rio Branco e máxima que pode alcançar 38°C em Palmas.

Na Região Nordeste, na costa litorânea o céu permanece com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada, pela manhã, no leste do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, litoral norte da Bahia e noroeste do Maranhão.

Pela noite, pode ocorrer pancadas de chuva isoladas no noroeste do Maranhão, incluindo São Luís. Na faixa leste da Região Nordeste, predominam muitas nuvens.
O calor também predomina no Nordeste, principalmente no interior, com mínima prevista de 21°C em Salvador e Maceió, e máxima de 37°C em Teresina.

No Sudeste, a faixa litorânea de São Paulo e o litoral sul do Rio de Janeiro, amanhecem com possibilidade de chuva isolada. Pela tarde, Rio de Janeiro, Espírito Santo e o sudeste de Minas Gerais, incluindo a região de Juiz de Fora (MG), também podem ter chuva isolada.

Pela noite, há possibilidade de chuva isolada no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e sudeste de Minas Gerais.

Tempestades

No sul de São Paulo, divisa com o Paraná, está ativo um alerta amarelo de perigo potencial para tempestade.

No Sul do Brasil, a situação permanece influenciada por áreas de baixa pressão entre o norte da Argentina, Paraguai e sul da Bolívia, associadas a uma área de baixa pressão sobre a região. As instabilidades provocam pancadas de chuva e trovoadas principalmente sobre o Paraná e Santa Catarina, região que está sob o alerta laranja de perigo para tempestade.

Para a região, há possibilidade de ocorrência de tempo severo, com fortes rajadas de vento, microexplosões (forte corrente de ar frio que se despenca de uma nuvem de tempestade) e tornados. A localização exata desses fenômenos não pode ser determinada, devido à escala espacial e temporal reduzida desses eventos.

Com temperaturas mais baixas, o Sul do país deve registrar temperatura mínima de 14 °C em Curitiba e Porto Alegre e a máxima também em Porto Alegre será de 18°C.

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Inmet emite alerta laranja para baixa umidade do ar em 8 estados e DF
Edição:
Talita Cavalcante
meteorologia Inmet baixa umidade do ar
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