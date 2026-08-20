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Meio Ambiente

Frente fria leva chuva e ventania à capital paulista e áreas do estado

Velocidade do vento pode ultrapassar 75 km/h
Agência Brasil
Publicado em 20/08/2026 - 17:46
São Paulo
São Paulo (SP), 01/07/2025 - Chegada de frente Fria no centro da capital Paulista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Uma frente fria que avança sobre o Sudeste vai provocar queda na temperatura já nesta noite de quinta-feira (20) e também na sexta na capital paulista e em parte do estado.

Segundo a Defesa Civil de São Paulo, na sexta-feira haverá o aumento da presença de nuvens, o que evitará o aumento da temperatura. A mínima na capital deve ser de 14ºC, com a máxima chegando a 24ºC no início da tarde.

Entre sexta e domingo, São Paulo, sua região metropolitana, a baixada santista, Litoral Norte e partes do interior podem ser atingidos por pancadas de chuva e rajadas de vento moderadas a forte. De acordo com a previsão, os ventos podem superar a velocidade de 75 km/h.

Essa ventania também deve atingir cidades do interior como Registro, Sorocaba, Campinas, São José dos Campos, Marília, Presidente Prudente, Bauru e Araraquara. Pode haver queda de árvores, destelhamentos, interrupção do fornecimento de energia elétrica e danos a estruturas mais vulneráveis.

No interior, a ausência prolongada de chuvas e o solo seco favorecem a formação de tempestades de poeira.

No sábado, a previsão para a capital paulista é de céu nublado e mínima de 12ºC durante a madrugada. A máxima deve ser de 23ºC. Não há previsão de chuva. Em algumas regiões do interior do estão, a temperatura mínima pode chegar a 10ºC.

 

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Edição:
Amanda Cieglinski
frente fria metereologia Defesa Civil São Paulo
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