Grande parte do país tem temperaturas elevadas nesta terça-feira

O tempo permanece hoje (18) predominantemente estável, com temperaturas elevadas e baixa umidade do ar na maior parte das regiões Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sudeste. A previsão para esta terça-feira é que os termômetros cheguem a registrar 39°C em Cuiabá.

Na Região Norte, há condições para pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Acre e oeste do Amazonas. No leste do Amapá, norte de Rondônia e no Pará pode ocorrer chuva isolada.

O alerta laranja de perigo para baixa umidade do ar, que alcança quase todo o centro do país, inclui o leste de Rondônia, sudeste do Amazonas, centro-sul do Pará e o Tocantins.

Os termômetros devem registrar mínima de 21°C em Palmas e máxima de 38°C em Porto Velho.

No Nordeste, o alerta de baixa umidade alcança o centro do Maranhão, centro-norte do Piauí, centro-sul do Ceará, região do Seridó, no Rio Grande do Norte, oeste da Paraíba, de Pernambuco e região central da Bahia.

No litoral norte da Bahia, em Sergipe, Alagoas e litoral sul de Pernambuco, a previsão é de pancadas de chuva. Já no nordeste da Bahia, oeste de Alagoas e centro-leste de Pernambuco há possibilidade de chuva isolada, assim como no noroeste do Maranhão, apenas pela tarde, e no leste da Paraíba e no litoral sul do Rio Grande do Norte, de noite.

A amplitude térmica predomina no interior do Nordeste, com mínima de 20°C e máxima de 37°C em Teresina.

No Centro-Oeste brasileiro, há dois avisos de baixa umidade relativa do ar. Um laranja de perigo, para todo o estado do Goiás, o Distrito Federal e áreas de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e outro aviso amarelo de perigo potencial para o sudoeste de Mato Grosso, oeste e sul de Mato Grosso do Sul.

A temperatura mínima prevista é de 15°C em Brasília e a máxima de 39°C em Cuiabá.

Na Região Sudeste, o aviso laranja de perigo para baixa umidade do ar alcança o oeste de Minas Gerais, incluindo o Triângulo Mineiro e noroeste de São Paulo. Já o aviso amarelo de perigo potencial é para o centro-sul de Minas Gerais e grande parte do interior de São Paulo.

Pela tarde, há possibilidade de chuva isolada no litoral sul de São Paulo. As nuvens continuam sobre o sul e leste de São Paulo, Rio de Janeiro e sudeste de Minas Gerais.

Os termômetros devem marcar mínima de 13°C em Belo Horizonte e máxima de 31°C em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro.

Chuva

Na Região Sul, há aviso laranja de perigo para tempestades no sul do Rio Grande do Sul, principalmente em localidades mais próximas da divisa com o Uruguai, em municípios como Uruguaiana, Bagé, Pelotas e Rio Grande. Outro aviso amarelo de perigo potencial alerta para tempestades na região central do Rio Grande do Sul, em municípios como São Borja, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Camaquã e Mostardas.

Há condições para pancadas de chuva e trovoadas no centro-sul do Rio Grande do Sul. O céu deve permanecer com muitas nuvens no norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no centro-sul do Paraná. Há condições para pancadas de chuva isoladas, nos períodos da tarde e noite, em Santa Catarina e no sudoeste do Paraná e de chuva isolada no centro-sul do Paraná.

Os termômetros devem registrar mínima de 16°C e máxima de 27°C em Curitiba.

Confira a previsão do tempo no Repórter Brasil, da TV Brasil