logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Manual traz nova classificação de riscos de desastres em áreas urbanas

Publicação atualizada está disponível online e de forma gratuita
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/08/2026 - 15:18
Brasília
01/03/2026 - Juiz de Fora(MG) - Bairro Três Moinhos, um dos mais afetados pelas fortes chuvas com deslizamentos, desmoronamentos e desalojados. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil
© Tania Rego/ Agência Brasil

Após quase 20 anos, a publicação Mapeamento de Riscos: Conceitos e Métodos Aplicados a Processos Geológicos e Hidrológicos foi atualizada pela primeira vez. A ferramenta existe desde 2007 é a principal referência no país para gestão de risco em áreas urbanas.

Segundo o diretor do Departamento de Mitigação e Prevenção de Risco do Ministério das Cidades, Rodolfo Moura, o próprio uso do manual por técnicos, pesquisadores e gestores municipais apontou a necessidade de uma evolução de alguns conceitos, mas a urgência climática e a chegada de um super El Niño aceleraram o processo.

“A gente correu para antecipar o lançamento do livro entendendo que ele já pode ser um instrumento novo para identificar as áreas críticas, mas principalmente as pessoas que estão em situação de risco”, diz.

O manual atualizado está disponível online e de forma gratuita. Entre as mudanças em relação à versão anterior, a publicação trata de novos instrumentos tecnológicos para a gestão de risco e traz uma nova classificação, com foco nos riscos médio, alto e muito alto.

“Deixamos de lado outras classificações, porque se o risco é baixo ou inexistente não merece uma classificação”, explica Moura.

Novos conceitos foram abordados na versão atualizada como a delimitação de setores de risco hidrológico, como inundação, enchente e enxurrada, e também a descrição de processos erosivos, como rolamento de rochas e terras caídas – fenômeno que ocorre no Norte do país.

De acordo com Rodolfo Moura, a aplicação do manual permite que prefeituras façam o mapeamento das áreas de risco nos territórios e, a partir disso, elaborem seus planos municipais de redução de risco. Essas medidas podem retirar milhares de pessoas de zonas de risco de deslizamento, inundação e enxurrada no Brasil.

Em 2024, uma nota técnica publicada pela Casa Civil atualizou os números de municípios suscetíveis a deslizamentos de terras, alagamentos, enxurradas e inundações. São 1.942 cidades que expõem quase 9 milhões de brasileiros a esses desastres.

Segundo Moura, o caminho para enfrentar o desafio de tirar essas pessoas das áreas de risco é exatamente implementar o que o manual prevê, com ações de antecipação, identificação de riscos, fortalecimento da resiliência e adaptação das cidades.

“É por meio desse instrumento de mapeamento de risco, dos mapas, planos municipais de redução de risco, que municípios e os governos estaduais acessam recursos para essas obras”, destaca.

Relacionadas
Termômetro de rua na Tijuca registra a onda de calor que atinge a cidade do Rio de Janeiro.
Bombeiros do Rio lançam Plano de Contingência para impactos do El Niño
Rio de Janeiro (RJ), 14/11/2023 – População enfrenta forte onda de calor no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Maioria das cidades do Brasil não tem plano de ação para calor extremo
Edição:
Juliana Andrade
Ministério das Cidades riscos de desastres Deslizamentos de Terra Alagamentos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
01/03/2026 - Juiz de Fora(MG) - Bairro Três Moinhos, um dos mais afetados pelas fortes chuvas com deslizamentos, desmoronamentos e desalojados. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil
Meio Ambiente Manual traz nova classificação de riscos de desastres em áreas urbanas
qua, 19/08/2026 - 15:18
Brasília (DF) - Caminhos da Reportagem -
Saúde Autorizações para importação de cannabis aumentam 29% em 2026
qua, 19/08/2026 - 15:11
Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. Integrante do coletivo GALF (Grupo de Ação Lésbico Feminista), Rosely Roth. Foto: Rosely Roth/ Arquivo Pessoal
Direitos Humanos Dia Nacional do Orgulho Lésbico é celebrado nesta quarta-feira
qua, 19/08/2026 - 14:46
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) com estátua A Justiça, de Alfredo Ceschiatti, em primeiro plano.
Justiça STF adia julgamento sobre mandato-tampão para governador do Rio
qua, 19/08/2026 - 14:39
01/06/2024 - Brasília, A chamada “taxa da businha”, cobrança de Imposto de Importação para compras de até US$ 50 (equivalente a cerca de R$ 260), deve ser votada pelo Senado na próxima semana, de acordo com o presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O tributo ganhou esse apelido por impactar principalmente compras de itens de vestuário feminino por meio de varejistas internacionais. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Governo fará esforço por fim da taxa das blusinhas, diz Durigan
qua, 19/08/2026 - 14:12
Exposição fotográfica sobre feminismo e LGBT+ . Foto: Alice Oliveira/ Divulgação
Cultura Exposição em SP reúne fotos de movimentos feministas do Brasil
qua, 19/08/2026 - 13:28
Ver mais seta para baixo