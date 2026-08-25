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Meio Ambiente

Marinha emite aviso de ressaca no litoral de São Paulo e do Rio

Previsão é de ondas de até 3 metros de altura
Agência Brasil
Publicado em 25/08/2026 - 13:07
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 22/12/2025 - Retrospectiva 2025 - Foto feita em 30/07/2025 – Ressaca no mar traz ondas grandes à praia do Leme, provocadas pela passagem de um ciclone extratropical. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A Marinha do Brasil emitiu alerta de ressaca que prevê ondas de até 3 metros de altura no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. O alerta, ativo desde segunda-feira (24), segue até quinta (27). 

O trecho sob aviso abrange todo o litoral entre Ilhabela (SP) e Campos dos Goytacazes (RJ).

Defesas civis e õrgãos competentes das regiões afetadas recomendam cuidado.  

Entre as recomendações estão evitar o banho de mar e o acesso a costões, mirantes ou áreas rochosas expostas às ondas. Também é recomendado não pedalar na orla se as ondas estiverem alcançando as ciclovias. 

Além disso, pequenas e médias embarcações devem suspender a navegação durante todo o período de vigência do aviso.

Esportes aquáticos como surf, bodyboard, canoagem ou stand-up paddle em mar aberto não são recomendados.

Moradores e frequentadores da faixa de areia devem atenção dobrada para a subida da maré e o avanço de ondas sobre o calçadão ou vias litorâneas.

Em caso de acidentes no mar, a orientação é não tentar resgatar vítimas por conta própria. Acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

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