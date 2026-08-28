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Meio Ambiente

Região Sul está em alerta para fortes chuvas, vento e granizo

Mínima será de 15°C em Porto Alegre e máxima de 30°C em Curitiba.
Agência Brasil
Publicado em 28/08/2026 - 09:42
Brasília
São José do Caí (RS), 18/06/2025 - Bombeiros acionados para fazer resgate durante chuvas no Rio Grande do Sul. Foto: Alexandre Pessoa/Divulgação
© Alexandre Pessoa/Divulgação

Nesta sexta-feira (28), a Região Sul do país está em alerta laranja de perigo para grandes volumes de chuva com trovoadas, ventos intensos de até 100 quilômetros por hora (km/h) e queda de granizo, alerta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As áreas mais afetadas são o oeste, sudoeste, centro e sul do Paraná, todo o estado de Santa Catarina e o centro-norte do Rio Grande do Sul.

Entre as capitais, o dia será de contraste de temperaturas, com variação entre a mínima de 15°C em Porto Alegre e a máxima de 30°C em Curitiba.

Na Região Norte, também há aviso de perigo potencial para chuvas e ventos intensos entre o centro-oeste e o norte do Amazonas e em Roraima. Também há possibilidade de chuva isolada no Amapá, no norte e oeste do Pará.

A temperatura mínima prevista é de 22°C em Rio Branco e a máxima, de 38°C em Porto Velho.

No Centro-Oeste do país, um aviso amarelo de perigo potencial para vendaval está ativo no oeste, centro e sul de Mato Grosso do Sul, incluindo a capital Campo Grande. Também permanece o alerta amarelo para baixa umidade do ar durante a tarde para quase todo o restante da Região Centro-Oeste.

Nas capitais, a temperatura mínima será de 17°C em Brasília e a máxima chega a 39°C em Cuiabá.

No Nordeste, o dia é de muitas nuvens em grande parte da região, com pancadas de chuva isoladas ao longo da faixa litorânea do Nordeste. As chuvas também podem ocorrer no agreste da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas e de Sergipe.

No interior da região, o dia é de sol e calor, com aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar durante a tarde no sul do Maranhão e do Piauí e no oeste da Bahia.

Os termômetros marcam mínima de 21°C em Salvador e Maceió, e máxima de 38°C em Teresina.

A Região Sudeste tem previsão de nevoeiro no Rio de Janeiro, no sudeste de Minas Gerais e na faixa litorânea de São Paulo, além de pancadas de chuva isoladas no Espírito Santo. No litoral sul de São Paulo pode chover a partir da tarde e durante a noite.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 13°C em Belo Horizonte. A máxima chega a 36°C em São Paulo.

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