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Meio Ambiente

Sabesp alivia restrição sobre consumo de água

São Paulo teve mais chuva que o esperado para o período
Matheus Crobelatti* - Agência Brasil
Publicado em 03/08/2026 - 12:16
São Paulo
Cantareira
© Sabesp/Divulgação

A Sabesp informou que, a partir desta semana, o período diário de pressão reduzida da água terá redução de dez para oito horas na Grande São Paulo. Desta forma, a Gestão de Demanda Noturna (GDN) passará a ocorrer das 21h às 5h.

Segundo a empresa, os mananciais que abastecem a rede hídrica da região apresentaram melhores condições de captação de água, impulsionados pelas chuvas que ocorreram acima do previsto.

Desde o início do mês de julho, a região opera sob a Gestão de Demanda Noturna (GDN), uma medida utilizada para economizar os recursos das redes hídricas a partir da redução da distribuição de água das 21h às 5h. Essa medida afeta principalmente casas que não possuem caixa d'água, ou que contam com pouca capacidade de abastecimento.

A GDN foi instaurada devido ao início do período seco, que causou a queda do volume útil de água do Sistema Cantareira, manancial que abastece cerca de metade da população da Grande São Paulo.

No dia 30 de junho, o sistema hídrico registrou volume útil de 39,87%. Em razão disso, o Cantareira iniciou a operação 3 – Alerta, que prevê a redução da retirada da água para 27 metros cúbicos por segundo, quando o volume útil está abaixo de 40%.

O sistema hídrico segue apresentando baixos índices de captação da água, com leve queda em relação ao mês de junho. Na última sexta (31), o Sistema Cantareira registrou 36,67% do seu volume.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

 

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Sistema Cantareira, em São Paulo, passa a operar na faixa de alerta
Edição:
Valéria Aguiar
Sistema Cantareira Água; Sabesp Abastecimento São Paulo
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