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Meio Ambiente

SP: ventania pode atingir 50 km/h no fim de semana

Frente fria deve alterar as condições do tempo na capital
Mateus Crobelatti* - Estagiário das Agência Brasil
Publicado em 04/08/2026 - 16:21
São Paulo
São Paulo - 29/07/2026 - Ventos fortes em São Paulo derrubou várias arvores. Foto: Defesa Civil.
© Defesa civil.

A aproximação de uma frente fria no oceano, combinada a uma área de baixa pressão atmosférica, deve alterar as condições do tempo em São Paulo entre sexta-feira (8) e sábado (9).

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo (CGE), para os dois dias a previsão é de pancadas de chuva acompanhadas por rajadas de vento que podem chegar a 50 km/h. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) faz a mesma previsão..

Ventos com 50 km/h de velocidade são considerados moderados a fortes e podem provocar danos como queda de galhos, causar destelhamentos e falhas na rede elétrica.

Amanhã, quarta-feira (5), predomina o cenário atmosférico de sol e nebulosidade variada. As temperaturas variam entre mínima de 15°C na madrugada e máxima de 27°C. Os menores valores de umidade do ar devem ficar próximos aos 35%. Não há previsão de chuva. 

Para quinta-feira, a previsão é de céu encoberto pela manhã, com os termômetros registrando marcas perto dos 15°C. Ao longo do período matutino, a cobertura de nuvens tende a se dispersar, permitindo que a temperatura atinja a máxima de 27°C durante a tarde, enquanto a umidade relativa mínima do ar deve se situar na faixa dos 40%.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior.

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Edição:
Maria Claudia
SP Ventania Fim de Semana meteorologia
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