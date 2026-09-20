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Meio Ambiente

Após dias de chuva, Rio tem fim de semana com tempo mais firme e calor

Semana começará com máxima de 35º C
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/09/2026 - 10:25
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 21/08/2026 - Ventos balançam os coqueiros na orla da praia de Copacabana, na Zona Sul carioca. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Depois de ter chovido em 13 dos primeiros 15 dias de setembro, o final de semana dos cariocas e fluminense é de céu parcialmente nublado, com o sol aparecendo e a temperatura máxima prevista para este domingo (20) 32º C neste domingo (20) . No sábado, o sol apareceu e muita gente aproveitou para passar o dia na praia, com a máxima atingindo os 29º C.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, neste domingo (20), o céu irá variar entre parcialmente nublado a nublado e há previsão de chuva fraca durante a noite. Os ventos estarão entre moderados a ocasionalmente fortes (de 18,5km/h a 51,9km/h), principalmente nas zonas oeste e sudoeste da cidade. A temperatura mínima prevista é de 16°C e a máxima de 32°C. 

Para esta segunda-feira (21) e terça-feira (22), o Rio terá temperaturas em elevação. A previsão do Alerta Rio prevê máximas, de 35º C na segunda-feira e de 36º C, na terça-feira.

Já na quarta-feira (23), a temperatura entra em declínio, com chuva e a temperatura máxima não ultrapassará os 23º C, com previsão de chuva durante o decorrer do dia.

 

 

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Edição:
Amanda Cieglinski
Rio de Janeiro metereologia
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