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Meio Ambiente

Capital paulista já acumula quase 200 mm de chuvas em setembro

Total é 2º maior nível mensal registrado na cidade em 2026
Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/09/2026 - 17:16
São Paulo
São Paulo (SP)-11/08/2026 . Manhã de baixa temperatura em São Paulo, na Avenida Paulista. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
© Paulo Pinto

A cidade de São Paulo registra alto volume de chuvas neste mês de setembro. Em apenas 12 dias, a chuva acumulada na estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) no Mirante de Santana chegou a 198,2 milímetros (mm) até as 9h de hoje.

O total é o segundo maior acumulado mensal registrado na cidade em 2026, atrás apenas dos 256,4 mm de janeiro.

Na série histórica de medição do Mirante de Santana, iniciada em 1943, o volume já coloca setembro de 2026 na quarta posição entre os meses de setembro mais chuvosos já registrados, atrás de 1983 (243,1 mm), 1993 (206,7 mm) e 2015 (201,7 mm).

Segundo a Defesa Civil estadual, como ainda há previsão de novas chuvas até o fim do mês, essa posição no ranking pode mudar.

Além disso, o Mirante de Santana registrou 75,4 mm de chuva entre 9h de sexta-feira (11) e 9h deste sábado (12). Segundo o Inmet, esse foi o maior volume acumulado em 24 horas de todo o Brasil no período.

"Números como esses mostram por que o monitoramento não pode parar. A informação e a percepção de risco são o que permite à população se proteger neste período", afirmou, em nota, o coronel Araújo Monteiro, coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil de São Paulo. 

Segundo o órgão, a população pode receber gratuitamente alertas diretamente no celular por meio do serviço de SMS da Defesa Civil. Para se cadastrar, é preciso enviar o CEP da localidade para o número 40199.

Orientações da Defesa Civil do Estado de São Paulo:

• evitar áreas alagadas ou com correnteza; 

• não atravessar vias inundadas; 

• ficar atento a sinais de risco em encostas e em áreas próximas a córregos; 

• procurar local seguro em caso de temporais; 

• acompanhar os boletins e alertas oficiais da Defesa Civil. 

Em caso de emergência, a população pode acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo telefone 199.

 

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Edição:
Valéria Aguiar
chuva São Paulo Defesa Civil
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