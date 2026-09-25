logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Chuva chega ao interior do Nordeste depois de seca prolongada

Há aviso amarelo de perigo de tempestade no centro-sul baiano
Agência Brasil
Publicado em 25/09/2026 - 08:26
Brasília
Rio de Janeiro (RJ) 29/01/2025 – Chegada de chuvas faz Defesa Civil enviar alerta extremo na cidade pela primeira vez. Motoristas dirigem sob chuva na Linha Amarela. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo

As chuvas avançam pelo interior do Nordeste nesta sexta-feira (25) e chegam à a região agrícola do Matopiba, entre o Maranhão, Tocantins, Piauí e a Bahia, informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O céu fica com muitas nuvens em toda a região, que terá pancadas de chuva e trovoadas isoladas entre o Maranhão e o Piauí. Há aviso amarelo de perigo potencial de tempestade no centro-sul baiano e, no oeste da Bahia, as chuvas ocorrem de forma isolada.

Pode chover também de forma isolada no oeste e norte do Maranhão, norte e sul do Piauí, no centro, sul e leste da Bahia, no litoral oeste do Ceará e na faixa litorânea entre Sergipe e o Rio Grande do Norte.

Os termômetros nas capitais permanecem elevados, com a mínima de 20°C em Maceió e a máxima de 37°C em Teresina.

No Norte do país também há alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas no centro, oeste e noroeste do Amazonas e no sudoeste de Roraima. No restante dos dois estados, sul do Pará e no Tocantins a previsão é de chuva com trovoadas.

Nas capitais, a temperatura mínima esperada para é de 22°C em Rio Branco e a máxima de 37°C em Porto Velho.

No Sul, o sol predomina na maior parte da região. A exceção é para o sul do Rio Grande do Sul, onde há aviso amarelo de perigo potencial para tempestade com queda de granizo. No restante do estado, há possibilidade de chuva isolada.

A temperatura sobe bastante e não há mais previsão de geada. Entre as capitais, a mínima será de 10°C em Curitiba e a máxima de 26°C em Porto Alegre.

No Sudeste do país, o céu fica com muitas nuvens em grande parte da região, e ocorrem chuvas isoladas no noroeste, oeste, centro e sudeste de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e Espírito Santo. 

A temperatura entra em rápida elevação e atinge, nas capitais, 29°C no Rio de Janeiro, enquanto a mínima fica em 15°C em São Paulo.

No Centro-Oeste, as áreas de instabilidade devem se concentrar entre o norte e leste de Mato Grosso, norte de Goiás e o Distrito Federal, onde ocorrem pancadas de chuva com trovoadas isoladas. 

As temperaturas continuam aumentando e, entre as capitais, a mínima é de 18°C em Campo Grande e a máxima de 40°C em Cuiabá.

Relacionadas
Brasília, DF 30/08/2026 - Brasília enfrenta onda de calor, tendo o dia mais quente do ano. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Estudo prevê até 13,3 mil mortes no Brasil com calor do Super El Niño
Juiz de Fora (MG), 19/03/2026 - Bairro Três Moinhos, um dos mais afetados pelas fortes chuvas. Um mês depois dos deslizamentos e alagamentos que causaram a morte de mais de 70 pessoas em Juiz de Fora, além de deixar milhares de pessoas desabrigadas. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Sob El Niño, primavera deve ter calor, seca e tempestades severas
Edição:
Graça Adjuto
Previsão do Tempo meteorologia Chuva Nordeste Inmet
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
O ex-presidente da República, José Sarney, durante solenidade de transmissão de cargo do ministro dos Transportes, Renan Filho.
Política Sarney é internado no Sírio-Libanês para tratar pneumonia
sex, 25/09/2026 - 08:26
Rio de Janeiro (RJ) 29/01/2025 – Chegada de chuvas faz Defesa Civil enviar alerta extremo na cidade pela primeira vez. Motoristas dirigem sob chuva na Linha Amarela. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Chuva chega ao interior do Nordeste depois de seca prolongada
sex, 25/09/2026 - 08:26
Brasília (DF), 23/09/2026 - Candidatos ao governo de Sergipe. Foto: Arte/Agência Brasil
Política Veja quem está na disputa pelo governo do estado em Sergipe
sex, 25/09/2026 - 08:25
Brasília (DF), 23/09/2026 - Candidatos ao governo do Rio Grande do Norte. Foto: Arte/Agência Brasil
Política Rio Grande do Norte tem oito candidatos a governador; conheça
sex, 25/09/2026 - 08:15
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (25)
sex, 25/09/2026 - 08:11
Brasília (DF), 23/09/2026 - Candidatos ao governo do Piauí. Foto: Arte/Agência Brasil
Política Veja quem irá concorrer ao governo do estado no Piauí
sex, 25/09/2026 - 08:05
Ver mais seta para baixo