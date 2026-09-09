Chuvas e trovoadas no centro-sul estão previstas para esta quarta

Tempo segue instável na quinta-feira em grande parte da Região Sudeste

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê para esta quarta-feira (9) e quinta-feira (10) áreas de baixa pressão no interior da América do Sul e um cavado sobre a Região Sul que favorecem um ambiente atmosférico instável ao longo da semana, com condições para chuvas e trovoadas no Centro-Oeste, na Região Sul e em áreas do Sudeste e do Norte.

Os estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul ficam entre as áreas com maior potencial para tempestades, com possibilidade de ocorrência de granizo e rajadas de vento.

No Nordeste, as chuvas ficam mais concentradas e fracas na faixa litorânea, enquanto o tempo seco, quente e com baixa umidade do ar predomina na região agrícola do Matopiba, entre os estados do Tocantins, centro-sul do Maranhão e Piauí e oeste da Bahia.

Região Sudeste

Para esta quarta-feira e quinta-feira, estão sob aviso amarelo de perigo potencial para tempestades os estados de São Paulo, grande parte do Rio de Janeiro e o centro-sul de Minas Gerais. Os avisos incluem as capitais São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Nesta quarta-feira, há ocorrência de muitas nuvens em toda a Região Sudeste. Logo pela manhã, ocorrem pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas no centro-oeste de São Paulo e no oeste do Triângulo Mineiro. Nas demais áreas de São Paulo, no centro-sul e leste de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, ocorrem pancadas de chuva.

A partir da tarde e no período da noite, as chuvas acompanhadas de trovoadas avançam sobre a região e atingem todo o estado de São Paulo, o Triângulo Mineiro, o sul de Minas Gerais e o centro-oeste do Rio de Janeiro. As capitais São Paulo e Rio de Janeiro estão nessas áreas.

O Inmet informou que na região central de Minas Gerais e do Espírito Santo há possibilidade de chuva isolada. Não há previsão de chuva apenas para o extremo norte de Minas Gerais, mas o céu permanece com muitas nuvens.

Entre as capitais do Sudeste, a temperatura mínima será de 14 °C em São Paulo, e a máxima, de 27 °C no Rio de Janeiro e em Vitória.

Na quinta-feira (10), o tempo segue instável em grande parte da região. Ocorrem pancadas de chuva com trovoadas isoladas em São Paulo, no Rio de Janeiro e no centro-sul de Minas Gerais. Não há previsão de chuva apenas para o norte de Minas Gerais. Nas demais áreas, há possibilidade de chuvas isoladas.

A temperatura mínima será de 15 °C em São Paulo e Belo Horizonte, e máxima de 29 °C em Vitória.

Região Sul

Para esta quarta-feira e quinta-feira, estão vigentes avisos amarelos de perigo potencial para tempestades no Paraná, em Santa Catarina e no centro-norte do Rio Grande do Sul, incluindo as três capitais da região. Apenas o extremo sul do Rio Grande do Sul fica fora da área dos avisos.

Segundo o Inmet, nesta quarta-feira as instabilidades retornam com intensidade sobre a Região Sul. No Paraná, chove com trovoadas ao longo de todo o dia. No período da noite, essas instabilidades provocam chuvas acompanhadas de trovoadas em Santa Catarina e no centro-norte do Rio Grande do Sul.

Nas demais áreas do Rio Grande do Sul, predominam muitas nuvens, com chuva ao longo do dia. Entre as capitais, a temperatura mínima será de 12 °C em Porto Alegre e Curitiba, enquanto a máxima chega a 24 °C em Florianópolis. Em Curitiba, devido ao tempo chuvoso, a máxima não passa de 16 °C.

Na quinta-feira, a chuva persiste sobre a Região Sul. No Paraná, em Santa Catarina e no noroeste do Rio Grande do Sul, o dia será chuvoso, com trovoadas. Nas demais áreas, ocorrem pancadas de chuva. A mínima será de 14 °C em Curitiba e máxima de 22 °C em Porto Alegre.

Para o extremo sudoeste do Pará e o leste de Rondônia, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades nesta quarta-feira.

No litoral sul da Bahia, há aviso amarelo de perigo potencial para chuvas intensas nesta quarta-feira, na região de Porto Seguro.

Para esta quarta-feira e quinta-feira, há aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar durante a tarde em grande parte dos estados do Piauí e do Ceará, ficando apenas a faixa norte dos dois estados fora da área do aviso.

O aviso também abrange o extremo leste do Maranhão, na divisa com o Piauí; o sudoeste do Rio Grande do Norte, na região do Seridó; o oeste da Paraíba; o centro-oeste de Pernambuco; e o norte e noroeste da Bahia.

Nesta quarta-feira, grande parte de Mato Grosso, do sul de Goiás e todo o estado de Mato Grosso do Sul estão sob aviso amarelo de perigo potencial para tempestades. Na quinta-feira, Mato Grosso do Sul, o sul de Mato Grosso e o sul de Goiás permanecem sob aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Saiba mais sobre a previsão do tempo no Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil