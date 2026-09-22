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Meio Ambiente

Defesa Civil alerta para ventos fortes na cidade do Rio

Moradores receberam aviso nos celulares
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/09/2026 - 21:16
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Rio de Janeiro (RJ), 21/08/2026 - Ventos balançam os coqueiros do Aterro do Flamengo, na zona Sul carioca. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

A Defesa Civil do Rio emitiu um alerta para ventos fortes na madrugada desta terça-feira (22). Moradores da capital receberam o aviso via celular. 

Segundo o Sistema Alerta Rio, áreas de instabilidade associadas à aproximação de uma frente fria continental podem provocar céu nublado a encoberto e pancadas de chuva moderada a forte durante a tarde e a noite, acompanhada de raios.

Os ventos podem chegar a 51,9 km/h, com rajadas fortes a muito fortes (acima de 76 km/h) no decorrer do dia.

Para quarta-feira (23), com a passagem de uma frente fria e umidade, a previsão é de céu encoberto e pancadas de chuva durante a madrugada, passando para chuva fraca a moderada ao longo do dia. As temperaturas devem cair, com a máxima de 22ºC.

Para quinta-feira (24) e  sexta-feira (25), a previsão é de céu encoberto, com chuva fraca a moderada ao longo do período. Na quinta-feira, o dia deve ficar mais frio e, na sexta, a temperatura sobe, podendo alcançar os 27ºC.

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Edição:
Carolina Pimentel
previsão do tempo chuvas ventos Rio de Janeiro
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