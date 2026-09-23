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Meio Ambiente

Defesa Civil emite alerta de tempestade e rajadas de vento no DF

Ventania pode atingir até 60 km/h na capital federal
Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/09/2026 - 21:12
Brasília
04/11/2023, Nesse sábado 04 em Brasília o tempo mudou rapidamente e uma forte chuva caiu sobre a cidade. Na foto em primeiro plano a ponte JK. . Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Defesa Civil emitiu alerta, na noite desta terça-feira (22), sobre a possibilidade de chuvas intensas e rajadas de vento no Distrito Federal. Moradores de regiões administrativas como Águas Claras, Ceilândia e Sobradinho confirmaram a ocorrência de ventos fortes, mas sem registro de precipitação.

A velocidade dos ventos, segundo o alerta, poderia variar entre 40 km/h e 60 km/h.  

Segundo previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu fica com muitas nuvens em quase toda a região Centro-Oeste com o início da primavera no Hemisfério Sul, que começa oficialmente às 21h05 desta terça. O tempo fica ensolarado, com poucas nuvens apenas no sul de Mato Grosso do Sul, onde a presença da massa de ar frio deixa as temperaturas mais baixas. 

A menor temperatura entre as capitais será registrada em Campo Grande (MS), com 17 °C, onde a máxima não passa dos 24 °C. Em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), a máxima chega a 31 °C. Em Goiânia (GO), a máxima chega a 32 °C.

As instabilidades devem se intensificar sobre o centro do país, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, ao longo dos próximos dias.

Orientações

Em caso de rajadas de ventos, as autoridades recomendam que as pessoas fechem bem janelas e portas, evitando fluxos de ventos no interior das casas, que podem derrubar objetos ou quebrar vidros.

Também orienta-se desligar aparelhos elétricos e fechar registro de água e gás e evitar estacionar veículos sob árvores ou próximos de torres de transmissão.

 

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Edição:
Sabrina Craide
chuvas tempestades Distrito Federal primavera Inmet
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