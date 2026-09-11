logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Dia do Cerrado: Guimarães Rosa denunciou riscos ao bioma, diz bióloga

Mônica investiga o teor ecológico da obra Grandes Sertões: Veredas
Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/09/2026 - 07:28
Brasília
Livro Grande Sertão Veredas. Foto: Companhia das Letras/Divulgação
© Companhia das Letras/Divulgaçã

João Guimarães Rosa já era um célebre escritor em 1952 quando participou de uma comitiva de boiadeiros que percorreu, por 240 quilômetros, o Cerrado mineiro entre Três Marias e Araçaí. Anotou tudo o que via pelo caminho em suas cadernetas, inclusive os riscos de devastação que apareciam no horizonte por causa das siderúrgicas.

O escritor João Guimarães Rosa
O escritor João Guimarães Rosa - Divulgação/ Centro Cultural São Paulo

Os registros feitos por Guimarães Rosa inspiraram obras como Grande Sertão: Veredas e Corpo de Baile, ambos publicados em 1956, e que completam 70 anos este ano. Ele já notava a presença do eucalipto e das siderúrgicas que devastaram a região. Neste Dia Nacional do Cerrado, a Agência Brasil destaca a importância do bioma por meio da obra do autor.

“Ele viu que o forno das siderúrgicas era alimentado com o carvão oriundo do Cerrado. Hoje a gente sabe que a devastação é feita pelo agronegócio”, explica a professora Mônica Meyer, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Ela lançou no mês passado a segunda edição de “Ser-tão natureza”, em que investiga a presença ecológica na obra de Rosa.

“Essa viagem [da boiada] é um verdadeiro inventário do Cerrado na década de 1950. Um material de extrema riqueza que faz essa intersecção da natureza com a cultura”.

Cerrado é personagem

A autora destaca que Guimarães Rosa não trata o Cerrado como cenário, mas como personagem. “Isso é muito importante e é um dos recados que o Guimarães Rosa passa para a gente. O ser humano não está dissociado da natureza. A natureza faz parte do corpo de cada ser vivo.”

Sob esse olhar, Guimarães Rosa destaca que os humanos não são o centro da natureza, mas parte dela. As anotações da viagem de 1952 estão identificadas pela pesquisadora nos contos de Corpo de Baile e em Grande Sertão: Veredas

As obras detalham o rio (de Janeiro), afluente do Rio São Francisco, em Três Marias, os bichos, as plantas e a movimentação das pessoas. 

Romance aquático

Ela destaca o poder de descrição do autor ao tratar, por exemplo, do rio e das raízes pivotantes do Cerrado que precisam absorver muita água. “O Grande Sertão: Veredas é um romance aquático”, resume.

Riobaldo e Diadorim, protagonistas da obra, lidam com as alterações da natureza.  O próprio romance traça as duas estações do Cerrado. O período de chuva, o de melhores condições, e o de seca que precisa ser vencido. 

“A natureza é um personagem relevante demais e que tem uma sinergia com os demais personagens.”

Brasília (DF) 19/05/2025 - Com o título
Autor trata o Cerrado e a natureza como personagens, ao destacar suas características - TV Brasil

Defensor da natureza

Segundo a pesquisadora, Grande Sertão: Veredas não é somente um dos principais romances da história escritos em língua portuguesa, mas também uma obra defensora da natureza. 

“Ele não faz nenhum discurso [explícito] de ‘vamos defender a natureza’. Mas, por exemplo, a personagem de Diadorim estimula Riobaldo a ver o bioma de forma diferente.”  

Um desses momentos é quando Diadorim aponta para Riobaldo um passarinho chamado manuelzinho-da-crôa, nome popular da ave batuíra-de-coleira. 

“Ele nunca tinha olhado para o passarinho com prazer e para a beleza daquele espaço. Todo o romance está pontuado de registros da fauna e da flora e das águas.”

As páginas da obra-prima da literatura estão imersas no canto dos pássaros, na cor das árvores, das flores, do perfume, nos insetos, na noite, no amanhecer. “Guimarães Rosa estimula o leitor a olhar para a natureza com outros olhos, não como recurso natural ou como mercadoria, mas como um espaço vivo.”

Tudo está em constante transformação da qual humanos e os demais seres vivos fazem parte. 

“É um material riquíssimo para trabalhar aspectos da educação ambiental. É, sem sombra de dúvida, uma grande enciclopédia do Cerrado.”

Relacionadas
Cavalcante (GO) 12/09/2023 - Vista do cerrado na Comunidade quilombola Kalunga do Engenho II. O cerrado é um dos cinco grandes biomas do Brasil, cobrindo cerca de 25% do território nacional e perfazendo uma área entre 1,8 e 2 milhões de km2 Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Campanha convoca candidatos a defender o Cerrado nas eleições
Brasília (DF), 22/03/2026 - Roda de conversa sobre águas do Cerrado. Foto: Ariel Rocha/Acervo ISPN
Dia Mundial da Água: entidades alertam para perda das águas do Cerrado
Edição:
Talita Cavalcante
Cerrado Guimarães Rosa preservação bioma
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (11)
sex, 11/09/2026 - 08:49
Logo da Agência Brasil
Esportes Flamengo supera Del Valle na altitude pelas quartas da Libertadores
sex, 11/09/2026 - 08:20
Sessão plenária do STF. Na foto o presidente Edson Fachin. Foto: Gustavo Moreno/STF
Justiça A pedido de Fachin, Mendonça retira parte de sigilo do caso Master
sex, 11/09/2026 - 08:18
Logo da Agência Brasil
Esportes Brasil vence a terceira e lidera Sul-Americano feminino de vôlei
sex, 11/09/2026 - 08:05
Brasília (DF), 10/09/2026 - O Cine Brasília recebe o 59º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Cultura Festival de Brasília do Cinema Brasileiro começa nesta sexta-feira
sex, 11/09/2026 - 08:00
A September 11, 2001 file photo shows the towers of the World Trade Center pour smoke.
Internacional 11 de setembro: após 25 anos, imagens do atentado ainda chocam o mundo
sex, 11/09/2026 - 07:31
Ver mais seta para baixo