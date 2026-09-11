Fim de semana na capital paulista terá chuva forte e rajadas de vento

A chegada de uma frente fria ao litoral paulista neste final de semana vai provocar chuvas fortes generalizadas, acompanhadas de intensas rajadas de vento, na cidade de São Paulo.

Os modelos de previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da capital (CGE) indicam que a ventania pode superar os 60 quilômetros por hora (km/h), e instabilidades devem persistir até o início da próxima semana, com leve declínio das temperaturas.

No decorrer do sábado (12), os volumes de chuva devem aumentar significativamente por causa do sistema frontal que vai atuar no litoral paulista, em conjunto com as áreas de instabilidade que chegam do interior do estado. As chuvas abrangentes tendem a variar de intensidade moderada a forte, acompanhadas por rajadas de vento.

Com o tempo chuvoso e instável, as temperaturas não sobem muito. A madrugada terá termômetros por volta dos 15°C, e a máxima não ultrapassará os 21°C, enquanto os índices mínimos de umidade do ar ficam perto de 75%.

No domingo (13), as condições do tempo seguem semelhantes. A madrugada deve registrar chuva moderada com médias de 14°C nos termômetros. A chuva generalizada persiste ao longo do dia com intensidade de moderada a forte, elevando o risco de altos volumes de precipitação.

A temperatura máxima não supera os 16°C. Os índices de umidade do ar permanecem elevados e acima dos 80%.

*Estagiário sob supervisão de Odair Braz Junior