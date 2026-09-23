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Meio Ambiente

Fim de tarde e noite serão de céu encoberto e garoa em São Paulo

Previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas
Matheus Crobelatti* - Agência Brasil
Publicado em 23/09/2026 - 13:21
São Paulo
São Paulo (SP), 10/09/2026. - Chuva em São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A cidade de São Paulo segue com céu encoberto e chuva nesta quarta (23), segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da capital.

No período do fim da tarde até a noite, a previsão aponta para céu encoberto, garoa pontual e temperaturas por volta dos 13°C. 

A madrugada registrou média de temperatura mínima de 12,9°C nas estações meteorológicas automáticas.

O início da manhã na capital paulista foi marcado por chuviscos, céu encoberto e sensação de frio.

Na região de Parelheiros, no extremo da zona sul, foi registrada a mínima absoluta de 10,4°C. Por outro lado, a maior mínima ocorreu na Sé, no centro, onde os termômetros marcaram 13,7°C.

A quinta-feira (24) continuará com o tempo nublado, com ventos vindos de sudeste, e terá pequena variação de temperatura. Não é esperada chuva expressiva. Garoa deve predominar na madrugada e no início da manhã. A temperatura deve variar entre 13°C e 18°C.

Sol

Na sexta-feira (25), as primeiras horas do dia terão céu encoberto e névoa úmida. No entanto, a nebulosidade deve se dissipar até o fim da manhã, dando lugar ao predomínio do sol e favorecendo a rápida elevação dos termômetros.

Sem expectativa de chuva, a tarde promete ser ensolarada e agradável, com temperaturas oscilando entre a mínima de 14°C e a máxima de 26°C. 

De acordo com CGE, o cenário indica fim de semana ensolarado e com termômetros em alta.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

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Edição:
Talita Cavalcante
meteorologia El Niño São Paulo Chuvas
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