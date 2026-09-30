logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Frente fria avança para as regiões Centro-Oeste, Sudeste e o Paraná

Previsão é de chuva com rajadas de vento nesta quarta-feira
Agência Brasil
Publicado em 30/09/2026 - 09:14
Brasília
São Paulo (SP), 10/09/2026. - Chuva em São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O ciclone extratropical que se formou na costa da Região Sul do Brasil ganha intensidade e contribui para o avanço de uma frente fria para as regiões Centro-Oeste, Sudeste e para o estado do Paraná, nesta quarta-feira (30).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fenômeno leva chuvas, trovoadas, rajadas de vento e possibilidade de granizo a essas localidades.

Na Região Centro-Oeste, há indicação laranja de perigo para tempestade com trovoada no oeste e sul de Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul. No noroeste e centro de Mato Grosso a advertência de perigo potencial é amarela. Também chove no sul de Goiás.

Baixa umidade

No Distrito Federal e no centro, leste e norte de Goiás, há aviso laranja de perigo para baixa umidade do ar, que se estende com menos potência para o leste de Mato Grosso e demais áreas de Goiás, onde o alerta é amarelo de perigo potencial.

Nas capitais, a temperatura mínima não deve fica abaixo de 23°C em Brasília e a máxima será de 38°C em Cuiabá.

Chuva

Na Região Sudeste, chove com trovoada no oeste e sul de São Paulo, ao longo de toda a divisa com o Paraná. Também ocorrem chuvas isoladas no norte, centro e leste paulista, Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Nessa região, há aviso laranja de perigo para tempestades.

Continuam sob alerta vermelho de grande perigo para onda de calor o noroeste e norte de São Paulo, o Triângulo Mineiro, o centro e o sudeste de Minas Gerais. A temperatura nas capitais varia entre a mínima de 19°C em São Paulo e a máxima de 37°C em Belo Horizonte. 

Na Região Sul, existe indicação laranja de perigo para tempestades no Paraná e norte de Santa Catarina. Nas demais áreas de Santa Catarina, e no noroeste e norte do Rio Grande do Sul a recomendação de perigo potencial é amarela.

No restante da Região Sul, o céu fica com muitas nuvens e há possibilidade de chuva isolada. Nas capitais, a mínima esperada é de 16°C em Porto Alegre e a máxima, de 21°C em Florianópolis.

Norte

Na Região Norte, pancadas de chuva e trovoadas deixam Acre, Rondônia e parte do centro e do oeste do Amazonas em nível amarelo de perigo potencial para tempestades. Chove de forma isolada na Região Norte, central e sul do Amazonas e também pode chover de forma isolada no leste do Amazonas, em Roraima e no sudoeste do Pará.

Já no sudeste do Pará, centro e sul de Tocantins há indicação amarela de perigo potencial para baixa umidade do ar. Os termômetros permanecem elevados nas capitais e marcam mínima de 24°C em Rio Branco e máxima de 39°C em Palmas.

Na Região Nordeste, o céu fica com poucas nuvens em grande parte do interior onde há advertência laranja de perigo para baixa umidade do ar, especialmente no norte e oeste da Bahia e no sudeste do Piauí. Nas capitais Fortaleza, Natal, João Pessoa e Recife pode chover pela manhã.

Entre as capitais, a temperatura mínima será de 23°C em Salvador e a máxima, de 39°C em Teresina.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ) 29/01/2025 – Chegada de chuvas faz Defesa Civil enviar alerta extremo na cidade pela primeira vez. Motoristas dirigem sob chuva no Centro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Chuvas fortes continuam no Sul e aumentam impactos sobre moradores
Edição:
Talita Cavalcante
undefined
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 03/09/2024 - Meninas cientistas Foto: USP/Divulgação
Educação Imersão científica leva alunas e professoras a centros tecnológicos
qua, 30/09/2026 - 14:40
30/09/2026 - Morro da Urca vai se transformar em cenário de dinossauros . Foto: Parque Bondinho Pão de Açúcar/ Divulgação
Educação Museu de Ciências da Terra leva "dinossauros" ao Morro da Urca, no Rio
qua, 30/09/2026 - 13:46
DOAÇÃO DE SANGUE
Saúde Portaria libera doação de sangue de pessoas com mais de 70 anos
qua, 30/09/2026 - 13:08
Brasília - 11/08/2026 - Discord: a rede social popular entre jovens. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Justiça manda Discord aumentar proteção de crianças e adolescentes
qua, 30/09/2026 - 12:39
Bonecos com computadores e smartphones são vistos em frente às palavras “Inteligência Artificial IA” nesta ilustração tirada em 19 de fevereiro de 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustração/Foto de arquivo
Internacional Autorregulação da IA de Trump é carta branca a big tech, diz professor
qua, 30/09/2026 - 12:18
Brasília - 22.05.2023 - Foto da Fachada do Palácio do Planalto em Brasília. Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil
Política Frente de prefeitos apresenta carta com propostas aos presidenciáveis
qua, 30/09/2026 - 12:06
Ver mais seta para baixo