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Meio Ambiente

Inmet alerta para tempestades no Sudeste e Sul do país

Temperatura mínima prevista para Porto Alegre é de 12ºC
Agência Brasil
Publicado em 04/09/2026 - 08:38
Brasília
Rio de Janeiro (RJ) 22/03/2024 – Temporal atinge o Rio de Janeiro e trabalhadores deixam a região central da cidade, que tem ponto facultativo decretado com previsão de chuvas extremas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Nesta sexta-feira (4), um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades está ativo para região que vai do centro-sul de São Paulo, ao extremo norte do Rio Grande do Sul, passando pelo Paraná e Santa Catarina, informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na Região Sul, o dia começa com possibilidade de chuva isolada no Paraná, em Santa Catarina e no norte e leste do Rio Grande do Sul, incluindo todas as capitais. Conforme vai chegando a noite, a instabilidade aumenta na região com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, alcançando também o norte do Rio Grande do Sul.

A temperatura mínima na região, entre as capitais, será de 12°C em Porto Alegre e a máxima de 23°C em Curitiba.

No Sudeste, o dia terá poucas nuvens em Minas Gerais e no oeste do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Haverá muitas nuvens nas demais áreas, com possibilidade de chuvas isoladas no centro-sul, oeste e leste de São Paulo, incluindo a capital. Pode haver pancadas de chuva com trovoadas isoladas na divisa de São Paulo com o Paraná.

Entre as capitais, os termômetros devem marcar mínima de 13°C em Belo Horizonte e máxima de 32°C no Rio de Janeiro.

No Centro-Oeste, pode chover de forma isolada de manhã no norte de Mato Grosso e de Goiás, no Distrito Federal e no centro-sul de Mato Grosso do Sul. A partir da tarde, as pancadas de chuva ficam mais intensas e podem vir acompanhadas de trovoadas isoladas no centro-sul de Mato Grosso do Sul.

Há aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar no norte de Mato Grosso do Sul, oeste, centro-sul e leste de Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal.

Na região, as temperaturas entre as capitais variam de 19°C em Campo Grande a 37°C em Cuiabá.

O Norte tem previsão de pancadas de chuva com trovoadas isoladas no oeste e noroeste do Amazonas. As pancadas de chuvas podem ocorrer com menos intensidade no sudeste do Pará e no centro-oeste do Tocantins. No Acre, centro-norte de Rondônia, sudoeste do Pará, sul e sudeste do Amazonas e no centro-sul de Tocantins, as chuvas devem ocorrer de forma isolada.

Nas capitais, a temperatura máxima chega a 38°C em Porto Velho e a  mínima a 22°C em Rio Branco.

No Nordeste do país, o céu fica com muitas nuvens ao longo da faixa litorânea, com possibilidade de chuva isolada apenas no litoral centro-sul da Bahia. Durante a tarde, pode chover também em  Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba até o litoral leste do Rio Grande do Norte.

A temperatura mínima entre as capitais será de 22°C em Maceió e a máxima será de 38°C em Teresina.

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