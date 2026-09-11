Inmet lança alerta de ciclone extratropical na Região Sul esta noite

Fenômeno deve se deslocar em direção ao oceano ao longo do sábado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) lançou um alerta vermelho para a possibilidade de formação de um ciclone extratropical na costa da Região Sul do Brasil na noite desta sexta-feira (11). Há risco de tempo severo, com possibilidade de fortes correntes de ar descendentes no interior das nuvens de tempestade.

O Inmet aponta ainda para uma intensificação de instabilidades no Sul e em partes do Centro-Oeste e do Sudeste

Segundo o Inmet, o sistema deve se deslocar rapidamente em direção ao oceano ao longo do sábado (12), quando atingirá sua intensidade máxima.

A formação do ciclone deve contribuir para a ocorrência de granizo entre o noroeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Também há possibilidade de ocorrência de tornados, sobretudo entre o centro-sul e o oeste do Paraná e de Santa Catarina e no noroeste do Rio Grande do Sul. Para essas áreas, há aviso vermelho de grande perigo para tempestade.

Nas capitais, a temperatura mínima será de 13 °C em Curitiba, e a máxima chega a 22 °C em Porto Alegre.

No sábado (12), a previsão mostra que o tempo deve continuar instável no noroeste, norte e nordeste do Paraná, onde ocorrem pancadas de chuva com trovoadas isoladas. Nas demais áreas da Região Sul, o céu fica com muitas nuvens. Ocorrem pancadas de chuva no sudeste do Rio Grande do Sul e no oeste, centro e leste do Paraná. Há ainda possibilidade de chuva isolada no sudoeste e sul do Paraná.

No Sudeste, o Inmet prevê que o tempo deve ser chuvoso, com aumento da instabilidade à noite. No sábado, o tempo segue instável.

No sudoeste e Centro-sul de São Paulo, ocorrem pancadas de chuva com trovoadas isoladas. Nas demais áreas do estado, ocorrem chuvas isoladas ao longo do dia.

Pancadas de chuva também ocorrem no centro-sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro. No Espírito Santo, há possibilidade de chuvas isoladas. No norte e noroeste de Minas Gerais, o céu fica com poucas nuvens.

Para sábado, segue vigente o aviso amarelo de perigo potencial para tempestades em São Paulo, no centro-sul de Minas Gerais e para grande parte do Rio de Janeiro. A temperatura entra em elevação.

Nas capitais, a temperatura mínima será de 16 °C em São Paulo, e a máxima chega a 34 °C em Belo Horizonte.

Na Região Norte, a previsão é de ocorrência de muitas nuvens, com pancadas de chuva no Amazonas. Também há possibilidade de chuva isolada no oeste do Pará, no litoral do Amapá, no oeste e sul de Roraima e em Rondônia. A instabilidade deve atingir o Acre e Rondônia no sábado.

Nas demais áreas, predominam muitas nuvens, mas sem previsão de chuva.

Nas capitais, a temperatura mínima será de 22 °C em Rio Branco, e a máxima chega a 37 °C em Manaus e Porto Velho.

No Nordeste, a previsão para o sábado também é de muitas nuvens no céu ao longo da faixa litorânea, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas. A nebulosidade avança um pouco para o interior, atingindo o centro e leste do Ceará, o sudoeste do Rio Grande do Norte e o centro-oeste da Paraíba, onde o céu fica com muitas nuvens.

Nas demais áreas, o sábado terá céu com poucas nuvens e calor intenso.

Nas capitais, a temperatura mínima será de 22 °C em Salvador e Maceió, e a máxima chega a 39 °C em Teresina.

Para o Centro-Oeste, a previsão é de continuidade da instabilidade. No noroeste, oeste e sudoeste de Mato Grosso e no noroeste de Mato Grosso do Sul, o céu fica com muitas nuvens e ocorrem pancadas de chuva.

Em Mato Grosso do Sul, a instabilidade é maior, com ocorrência de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no centro-sul do estado, incluindo a capital, Campo Grande.

O sábado será ensolarado, com poucas nuvens, no Distrito Federal, no centro-norte de Goiás e no leste e nordeste de Mato Grosso. As temperaturas entram em elevação na região.

Nas capitais, a temperatura mínima será de 19 °C em Goiânia, e a máxima chega a 32 °C em Brasília e 37 °C em Cuiabá.