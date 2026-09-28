Inscrição de trabalhos no Fórum de Educação Ambiental termina dia 30

Encontro ocorrerá de 23 a 28 de novembro deste ano, em Brasília

As inscrições para o 10º Fórum Brasileiro de Educação Ambiental (FBEA) terminam na próxima quarta-feira (30) para estudantes e profissionais que vão apresentar trabalho sobre o tema. O encontro ocorrerá de 23 a 28 de novembro deste ano, em Brasília.

Poderão ser inscritas pesquisas, relatos de experiência, práticas educativas, projetos, ações comunitárias e tecnologias sociais de educação ambiental que cumpram os requisitos publicados no edital de submissão, pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA).

Para participar é necessário fazer a inscrição online e pagar a taxa de inscrição que varia de R$ 20 para estudantes da educação básica a R$ 70 para profissionais que não sejam professores.

As inscrições permanecerão abertas até o último dia do fórum para os participantes que não apresentarão trabalhos. A entrada é gratuita para professores e estudantes da educação básica do ensino público e particular, além de povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais.

Com o objetivo de compartilhar conhecimentos, ampliar redes de cooperação e fortalecer políticas públicas de educação ambiental, o fórum traz este ano o tema Educação Ambiental pela Vida.

Na programação, além da apresentação dos trabalhos, haverá outras atividades como mesas temáticas, oficinas e uma feira de economia solidária, com produtos da agricultura familiar.

Serão abordados temas relacionados à educação ambiental como a educomunicação informal, justiça ambiental, justiça climática, lutas populares, políticas públicas, redes e territórios, participação, mobilização e controle social.

Além do MMA, o encontro é realizado pela Rede Brasileira de Educação Ambiental (Rebea), o Instituto Brasília Ambiental (Ibram/DF), a Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental (Anppea) e Universidade de Brasília (UnB).