Praias de cinco estados vão receber mutirões de limpeza em setembro

Mutirões de limpeza de praias em diferentes pontos do litoral brasileiro estão programados para este mês de setembro. A população poderá participar das ações, que contam com a colaboração de escolas, comunidades, organizações locais, gestores públicos e voluntários.

Na manhã deste sábado (19), há ações planejadas em Porto Seguro, Arraial d’Ajuda, Cumuruxatiba e Prado – todos na Bahia –, além de Macaé (RJ) e Maceió. A Praia de Copacabana, no Rio, também vai receber um mutirão.

A iniciativa é da Rede de Conservação da Biodiversidade Marinha (Biomar) em apoio ao World Cleanup Day, o Dia Mundial da Limpeza. As ações são articuladas pelos projetos Albatroz, Baleia Jubarte, Golfinho Rotador e Meros do Brasil, patrocinados pelo Programa Petrobras Socioambiental, sob a liderança do Projeto Coral Vivo.

Realizado anualmente, o World Cleanup Day é uma mobilização global voltada ao combate do lixo descartado de forma incorreta no meio ambiente. Nas ações organizadas pela Rede Biomar, os resíduos retirados passam por triagem, são pesados e registrados, em um trabalho que também inclui atividades de educação ambiental.

Assim, a iniciativa não termina com a limpeza da faixa de areia: os dados coletados ajudam a qualificar diagnósticos ambientais, abastecer bases nacionais e internacionais e subsidiar pesquisas, campanhas educativas e políticas públicas para a proteção do oceano.

Flavia Guebert, diretora do projeto Coral Vivo, conta que essa ação é uma forma de a sociedade acompanhar a quantidade de lixo que está chegando nas praias, de que tipo e onde se concentra.

“A reflexão que queremos que as pessoas tenham é delas se movimentarem, aproveitarem a oportunidade e fazer algo em prol do meio ambiente. Principalmente de criarem essa consciência de que as pessoas tem o papel principal nesse movimento, como levar sua sacola retornável para fazer compras, levar sua garrafa de água. [É sobre] a reciclagem do lixo que eu produzo”, disse Flavia.

A mobilização também pretende fazer um alerta para os impactos da poluição sobre a biodiversidade marinha.

“Resíduos plásticos, em especial fragmentos e microplásticos, permanecem por longos períodos no ambiente, podem ser ingeridos por animais e afetam ecossistemas sensíveis, como os recifes de coral. Ao envolver a população na coleta e na classificação dos materiais, os mutirões transformam a participação comunitária em ciência cidadã e tornam visível a relação entre hábitos de consumo, descarte e poluição das praias”, diz a Biomar.

Ação em números

Desde 2018, as ações integradas da Rede Biomar já mobilizaram mais de 4,4 mil voluntários e retiraram cerca de 17 toneladas de lixo do litoral brasileiro.

Somente em 2025, 1.813 pessoas participaram dos mutirões em cinco estados. As equipes percorreram 28 quilômetros de faixa litorânea, encheram 557 sacos e removeram 4,7 toneladas de resíduos, com 32.013 itens registrados. A triagem somou 127 horas e analisou o conteúdo de 194 sacos.

Segundo a Biomar, o plástico voltou a ser o resíduo predominante em 2025. Representou 36,6% do peso coletado, o equivalente a 1,7 tonelada, e 51% dos itens registrados. Nas amostras submetidas à triagem detalhada, sua participação chegou a 85%.

Na primeira limpeza deste ano, realizada em Prado (BA) no último domingo (13), o mutirão contou com a colaboração de 87 voluntários, que em 1 hora de coleta e 2 quilômetros percorrido, retiraram 59 sacos de resíduos das praias, totalizando 418 quilos e 3337 itens.

O material mais expressivo foi o plástico com 2.536 itens, com destaque especial para as garrafas PETs com 516 itens, seguida pelas embalagens de alimento (485 itens) e plástico descartáveis (467 itens). A quantidade de garrafas de long neck também chamou atenção, um total de 314 garrafas.

Achados inusitados

Entre os achados que mais chamaram atenção estavam dois fardos de borracha da Segunda Guerra Mundial, localizados em Arraial d'Ajuda (BA) e em Barreiros (PE). Associados a cargas de navios alemães afundados no Atlântico em 1944, os blocos reapareceram nas praias mais de 80 anos depois.

As equipes também recolheram garrafas PET com rótulos em chinês em Prado (BA) e Barreiros (PE), além de um assento sanitário, um garrafão plástico com validade de 1997, um botijão de gás e bonecas danificadas. Os itens evidenciam a persistência dos resíduos no ambiente e sua dispersão por correntes, ventos e pelo descarte local.

Confira a programação:

• 19 de setembro, às 8h | Porto Seguro (BA): Em frente ao Quiosque Axé Moi, Avenida Beira-Mar, 6500, Praia de Taperapuan. Parceiros: Plogging Porto Seguro, Secretaria de Meio Ambiente e Causa Animal e Prefeitura de Porto Seguro.

• 19 de setembro, às 9h | Arraial d'Ajuda, Porto Seguro (BA): Em frente ao quiosque Canto d'Alvorada, Praia de Araçaípe, Estrada do Arraial d'Ajuda, 1993. Parceiros: Arraial Quadri, Associação Filhos do Céu, Associação Gota do Óleo, Canto d'Alvorada, CEAD, COOEPS, Coletivo Jovem Muká Mukaú, Eco Parque Arraial d'Ajuda, Hina Va'a, Verdejar d'Ajuda, Secretaria de Meio Ambiente e Causa Animal, Prefeitura de Porto Seguro e Profit Academia.

• 19 de setembro, a partir das 8h30 | Macaé (RJ): Praia dos Cavaleiros. Parceiros: Projeto Maré, Instituto BW, Projeto Corais do Saber, Projeto Pegada Positiva, SOS Praia do Pecado e Secretaria de Ambiente, Sustentabilidade e Clima da Prefeitura de Macaé.

• 19 de setembro | Cumuruxatiba, Prado (BA) às 07h: Escola Algeziro Moura e APEC. Parceiros: Associação de Pescadores de Cumuruxatiba, Escola Algeziro Moura, Barraca Tradicional Pé Rachado, Associação de Moradores de Cumuruxatiba e RESEX Corumbau. Horário a confirmar.

• 19 de setembro | Maceió (AL) às 8h: Praia do Trapiche da Barra. Realização do Coletivo Praia Limpa, com o Projeto Coral Vivo e outros parceiros. Horário a confirmar.

• 25 de setembro | Mucuri (BA): Local: Eu amo Mucuri às 07h. Parceiros: Eu Amo Mucuri, ASACAM, Secretaria de Meio Ambiente de Mucuri, Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte de Mucuri e Mercado da Praça.

•26 de setembro | Barreiros (PE) às 7h30: Praia do Porto de Nassau - Praça do Rosário . Realização da Secretaria de Meio Ambiente de Barreiros e do Instituto EcoEducar, com o Projeto Coral Vivo e outros parceiros.

• 28 de setembro, às 8h30 | São Sebastião (SP): Praia da Barra do Sahy. Parceiros: Instituto Verde Escola, Instituto Baleia Jubarte, Cavalos-Marinhos, Amo Vila e Amigos do Sahy.

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, a ação também ocorre neste sábado, a partir das 8h, na praia de Copacabana, na nona Sul. O Instituto Limpa Brasil lidera a mobilização por meio da campanha Seja os 5% que Vão Transformar o Mundo, com o patrocínio da Transpetro e da Solar Coca-Cola.

A ação incentiva cidadãos, escolas, empresas, governos e organizações a deixarem de ser espectadores e se tornarem protagonistas da transformação ambiental.

Para Edilainne Muniz, diretora executiva do Instituto Limpa Brasil, a ideia é deixar um legado permanente de participação cidadã:

"Acreditamos que não é preciso esperar que 100% da população mude para transformar o planeta. Quando 5% das pessoas decidem agir, elas influenciam famílias, escolas, empresas, comunidades e governos. O Dia Mundial da Limpeza mostra que a transformação ambiental já começou e qualquer pessoa pode fazer parte dela."

Considerado o maior movimento cívico global em defesa do meio ambiente, o Dia Mundial da Limpeza mobiliza milhões de pessoas em mais de 212 países e territórios.