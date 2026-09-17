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Meio Ambiente

Prêmio reconhece pesquisas brasileiras sobre mudanças climáticas 

Inscrições estão abertas até 2 de outubro 
Agência Brasil 
Publicado em 17/09/2026 - 18:42
Brasília
26/07/2026 - Mais de 2 mil residências foram afetadas pelas chuvas, em São Lourenço do Sul . Foto: Prefeitura de São Lourenço do Sul
© Prefeitura de São Lourenço do Sul

Pesquisadores que estudam os impactos das mudanças do clima em diferentes áreas podem se inscrever, até 2 de outubro, no Prêmio iCS de Economia e Clima.

A iniciativa é promovida pelo Instituto Clima e Sociedade, em parceria com a Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia (Anpec).  

O objetivo é reconhecer estudos sobre os impactos econômicos das mudanças climáticas no Brasil. Os três melhores trabalhos receberão prêmios de R$ 20 mil, R$ 10 mil e R$ 5 mil, respectivamente. O resultado será divulgado em novembro. 

Podem participar pesquisadores com título de doutorado que tenham publicado estudos entre maio de 2024 e maio de 2026 em periódicos científicos nacionais e internacionais, além de artigos apresentados em seminários da Anpec. 

De acordo com a organização, o objetivo é fortalecer a produção científica brasileira sobre o tema, em um momento em que os efeitos da crise climática já impactam diferentes setores da economia e da sociedade. 

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Edição:
Talita Cavalcante
Mudanças Climáticas pesquisa prêmio
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