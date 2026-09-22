logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Previsão é de chuvas nas regiões Sul, Sudeste, Norte e Centro-Oeste

Inmet alerta para tempestade em cinco estados
Agência Brasil
Publicado em 22/09/2026 - 08:57
Brasília
Brasília (DF), 02/05/2026 - Chuvas no Rio Grande do Sul Foto: Defesa Civil-RS
© Defesa Civil-RS

Uma frente fria sobre o Oceano Atlântico e a presença de áreas de baixa pressão sobre o Brasil trazem mais chuvas para extensa região do país nesta terça-feira (22). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) faz alerta laranja de perigo de tempestade em áreas de Mato Grosso do Sul até o litoral do Paraná, São Paulo e sul fluminense, passando ainda pelo sul de Minas Gerais.

No Sudeste, ao longo do dia, a chuva continua em São Paulo, avança sobre Minas Gerais e chega ao sul do Espírito Santo. O norte de Minas Gerais tem aviso amarelo, de perigo potencial para baixa umidade do ar.

As temperaturas permanecem elevadas nas capitais, com máxima que chega a 35 °C em Belo Horizonte e mínima é de 18 °C, em São Paulo.

Na Região Sul, chove com trovoadas no noroeste, norte e leste do Paraná, com possibilidade de chuvas isoladas no restante do estado e também no nordeste de Santa Catarina.

No Rio Grande do Sul, o tempo segue firme, com céu variando entre muitas e poucas nuvens. A presença do ar frio deixa o tempo mais estável, com queda acentuada das temperaturas durante a noite, favorecendo a formação de geada.

Nas capitais, a mínima prevista em Porto Alegre é de 8 °C e em Curitiba a máxima será de 22 °C.

No Nordeste, o tempo segue estável, seco e quente. Especialmente na região agrícola do Matopiba, entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a umidade relativa do ar permanece baixa, com alerta amarelo de perigo potencial ativo.

Chuvas isoladas ocorrem durante a tarde no litoral maranhense, mas os termômetros seguem elevados nas capitais, com temperatura máxima de 40 °C em Teresina e mínima de 21 °C em Maceió.

No Centro-Oeste do país, o céu fica com muitas nuvens e ocorrem pancadas de chuva com trovoadas isoladas em Mato Grosso do Sul, no oeste e sul de Mato Grosso e no sul de Goiás.

Os avisos laranja, de perigo para tempestade, e amarelo, de perigo potencial, alcançam respectivamente o Mato Grosso do Sul e o sul de Goiás.

Por outro lado, há aviso laranja de perigo para baixa umidade do ar no nordeste de Mato Grosso, norte de Goiás, e amarelo, de perigo potencial, para baixa umidade do ar no centro de Goiás, leste de Mato Grosso e para o Distrito Federal.

A temperatura mínima será de 19 °C em Campo Grande e a máxima de 37 °C em Goiânia.

No Norte do país, a previsão é de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas são previstas no noroeste e sudoeste do Amazonas, no Acre e no sul e oeste de Rondônia.

No litoral e norte do Pará, no Amapá e em Roraima também pode chover de forma isolada. A temperatura mínima será de 23 °C em Rio Branco e a máxima chega a 39 °C em Palmas.

Relacionadas
Pelotas (RS), 21/09/2026 - Vendaval de 89 km/h deixa rastro de destruição na cidade, mobiliza força-tarefa da Defesa Civil e pode levar município a decretar novamente situação de emergência em até 10 dias, após tempestade. Foto: Volmer Perez/Secom
Temporais provocam morte, desaparecimentos e atingem 119 cidades no RS
Pelotas (RS), 21/09/2026 - Casa destruída após tempestade no Rio Grande do Sul. Foto: Rafael Cunha/Arquivo Pessoal
Morador de Pelotas mostra nas redes estragos causados por tempestade
Juiz de Fora (MG), 19/03/2026 - Bairro Três Moinhos, um dos mais afetados pelas fortes chuvas. Um mês depois dos deslizamentos e alagamentos que causaram a morte de mais de 70 pessoas em Juiz de Fora, além de deixar milhares de pessoas desabrigadas. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Sob El Niño, primavera deve ter calor, seca e tempestades severas
Edição:
Maria Claudia
Chuvas frente fria Oceano Atlântico
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Dupla Rick e Renner se apresentaram no verão maior paraná em pontal do paraná.Foto: Ari dias/ Wikipédia
Geral Renner pede orações para que parceiro Rick seja localizado
ter, 22/09/2026 - 10:30
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora
Economia Ata do Copom atribui corte da Selic à desaceleração da economia
ter, 22/09/2026 - 10:05
Rio Taquari já atingiu mais da metado do acumulado previsto para o mês. • Prefeitura de Lajeado/ Divulgação
Meio Ambiente Defesa Civil alerta para risco muito alto de inundação do Taquari
ter, 22/09/2026 - 09:40
CCTV footage shows attacker near scene of shooting outside school in Turkey. Foto: Keyframe/Reuters/ Proibido reprodução
Internacional Estudante abre fogo do lado de fora de escola na Turquia
ter, 22/09/2026 - 09:37
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (22) 
ter, 22/09/2026 - 09:08
O músico Dilermando Reis. Foto: Wikipédia/Divulgação
Cultura Violonista Dilermando Reis faria 110 anos hoje
ter, 22/09/2026 - 09:02
Ver mais seta para baixo