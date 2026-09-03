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Meio Ambiente

Reino Unido anuncia 400 mi de libras para Fundo Florestas Tropicais

Investimento será feito por meio de empréstimo em vez de doação
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/09/2026 - 16:50
Rio de Janeiro
14/05/2026 - Belterra - Floresta Nacional do Tapajós - Pará - Na comunidade de Piquiatuba, dentro da Floresta Nacional do Tapajós, Elton Vasconcelos criou um negócio que une culinária regional, turismo de experiência e desenvolvimento comunitário. A Casa do Eltom virou referência para visitantes que buscam viver a Amazônia real: sabores locais, trilhas, hospitalidade e conexão com a floresta. E é exemplo vivo do turismo de base comunitária. O empreendimento agora amplia sua atuação com passeios turísticos e hospedagem, incluindo a implantação de chalés após conseguir aporte de R$ 200 mil de investidores e alta demanda já na fase inicial. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Reino Unido anunciou a intenção de investir 400 milhões de libras no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), iniciativa lançada pelo Brasil na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) em novembro do ano passado, em Belém.

O aporte será realizado na forma de empréstimo e ainda depende da conclusão da estrutura de governança, das regras operacionais do fundo e de processos de análise, além de outras condições estabelecidas pelo governo britânico.

Segundo o governo do Reino Unido, a opção pelo empréstimo, em vez de uma doação, busca ampliar o volume de financiamento climático disponível sem aumentar o custo para os contribuintes. A modalidade também está alinhada a uma nova estratégia de financiamento climático do país, que pretende atuar mais como investidor do que como doador.

Os investidores que compram os títulos emitidos pelo TFFF recebem juros fixos e estáveis. A decisão britânica está condicionada, entre outros pontos, à definição do tamanho final do fundo, dos mecanismos de crédito, da estrutura financeira e dos termos do empréstimo. O governo também pretende participar dos mecanismos de supervisão do fundo.

No TFFF, países que conseguirem recuperar e manter suas florestas de pé serão recompensados financeiramente por esse esforço. Eles só receberão os valores após verificação por imagens de satélite que confirmem níveis de desmatamento abaixo de limites pré-definidos.

O fundo também prevê um protagonismo das populações indígenas e povos e comunidades tradicionais, que desempenham papel direto na proteção das florestas. O mecanismo propõe destinar pelo menos 20% dos pagamentos nacionais a essas populações. 

Para o diretor-executivo do WWF-Brasil, Mauricio Voivodic, a adesão britânica ocorre em um momento importante para ampliar a iniciativa.

“É muito significativo ver o Reino Unido se somar ao TFFF neste momento decisivo. Este compromisso reforça uma mudança necessária na forma como o mundo reconhece e financia a conservação das florestas tropicais: valorizando quem as protege e garantindo recursos de longo prazo para que essa proteção seja efetiva”, analisa Mauricio.

A expectativa é que o anúncio inspire novas adesões pelo mundo.

“Esperamos que o compromisso do Reino Unido seja um estímulo para que outros países avancem também e ajudem a levar essa solução à escala que a crise exige”, disse.

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Edição:
Aline Leal
florestas tropicais TFFF Reino Unido Fundo Florestas Tropicais
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