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Meio Ambiente

Rio de Janeiro tem aviso de ressaca; ciclovia Tim Maia é fechada

Tempo permanece instável com chuvas isoladas na capital fluminense
Tâmara Freire – repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/09/2026 - 15:09
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro - Ondas estouram próximo à recém-inaugurada ciclovia Tim Maia, na Avenida Niemeyer, que desabou durante ressaca no mar de São Conrado, deixando mortos e feridos (Fernando Frazão/Agência Brasil)
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Rio de Janeiro segue com aviso de ressaca no mar. De acordo com a Marinha do Brasil, até o final da tarde desta segunda-feira (7), as ondas podem chegar a até 2,5 metros de altura. 

Por isso, a Prefeitura da capital interditou a ciclovia Tim Maia no trecho entre a praia de São Conrado e a passarela metálica do Vidigal. A medida não afeta o tráfego na Avenida Niemeyer, paralela à ciclovia.

Como a estrutura para ciclistas fica rente ao mar, sempre que são verificadas condições adversas mais intensas, a via é fechada pela Prefeitura. Em 2016, poucos meses após ser inaugurada, parte da ciclovia desabou durante um temporal matando duas pessoas. 

A Marinha também emitiu as seguintes orientações durante o período de ressaca: 

  • evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca;
  • não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso;
  • os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;
  • pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa;
  • evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia;
  • em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Meteorologia

O tempo permanece instável na cidade do Rio de Janeiro nesta segunda-feira devido ao transporte de umidade do oceano para o continente. O céu está encoberto e chove de forma fraca a moderada em locais isolados ao longo do dia.

Os ventos podem ficar moderados, chegando até a 51 quilômetros por hora (km/h) e as temperaturas variam entre 12 graus Celsius (°C) e 20°C. A previsão é do sistema Alerta Rio, da Prefeitura. O tempo deve continuar nublado, com chuva fraco pelo menos até sexta-feira (11).

 

Edição:
Denise Griesinger
meteorologia Rio de Janeiro Ressaca Marinha ciclovia Tim Maia
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