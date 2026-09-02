logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Rio terá dia de chuva, com temperatura em declínio e mar de ressaca

Cidade entrou em estágio 2 em uma escala de cinco
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/09/2026 - 07:02
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 30/07/2025 – Ressaca no mar traz ondas grandes à praia do Leme, provocadas pela passagem de um ciclone extratropical. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Sistema Alerta Rio, da prefeitura carioca, prevê para esta quarta-feira (2) céu encoberto com pancadas de chuva e temperatura em declínio, variando entre a mínima de 15ºC e a máxima de 24ºC. Os ventos estarão moderados a fortes até o período da manhã.

O município do Rio de Janeiro entrou em estágio 2, devido à previsão de pancadas de chuva com raios e rajadas de ventos fortes e pontuais, em razão da passagem de uma frente fria, procedente do oceano.

O estágio 2 é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou a outros fatores.

A Marinha do Brasil emitiu aviso de ressaca, que vai até as 9h desta quinta-feira (3). As ondas podem variar entre 2,5 e 3 metros de altura e atingir a orla da cidade.

O Centro de Operações Rio adverte aos banhistas que evitem:

– Permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso.

– Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros.

– Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa.

– Evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia.

– Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Relacionadas
Paraná 08/11/2025 - Ciclone extratropical causa destruição no Paraná; 60 mil casas estão sem energia. Foto:
Meteorologia prevê ciclone extratropical com chuvas em setembro
Uma pessoa segura um guarda-chuva para se proteger dos ventos fortes antes da chegada do tufão Dolphin em Xangai, na China, em 9 de agosto de 2026. REUTERS/Go Nakamura
China aposta na previsão meteorológica com inteligência artificial
Propriedade danificada após passagem do furacão Idalia em Horseshoe Beach, na Flórida
Cientistas recorrem aos tubarões para melhorar previsão sobre furacões
Edição:
Graça Adjuto
meteorologia Previsão do Tempo Rio de Janeiro frente fria Ressaca
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 03/07/2025 – Militares das Forças Armadas reforçam a segurança no entorno do Museu de Arte Moderna (MAM), onde acontece a Cúpula do Brics. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Justiça Tropas militares vão reforçar locais de votação no Rio de Janeiro
qua, 02/09/2026 - 08:32
Rio de Janeiro (RJ) 29/01/2025 – Chegada de chuvas faz Defesa Civil enviar alerta extremo na cidade pela primeira vez. Motoristas dirigem sob chuva na Linha Amarela. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Quarta-feira é de chuvas no Sudeste, Centro-Oeste e sul do Nordeste
qua, 02/09/2026 - 08:16
Rio de Janeiro (RJ), 05/09/2023 – Público lota a 20ª Bienal do Livro do Rio de Janeiro, no Riocentro, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Prêmio Caminhos de Literatura tem inscrições abertas até dia 15
qua, 02/09/2026 - 08:02
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - TRE-RJ
Justiça TRE-RJ cassa registro da candidatura do deputado estadual Val Ceasa
qua, 02/09/2026 - 07:32
Rio de Janeiro (RJ), 30/07/2025 – Ressaca no mar traz ondas grandes à praia do Leme, provocadas pela passagem de um ciclone extratropical. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Rio terá dia de chuva, com temperatura em declínio e mar de ressaca
qua, 02/09/2026 - 07:02
Brasília - 27/07/2026 - Complexo data centers. Foto: Divulgação/Gov.Br
Política Senado aprova projeto que cria incentivos para data centers no Brasil
ter, 01/09/2026 - 21:48
Ver mais seta para baixo