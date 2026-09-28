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Meio Ambiente

Semana começa com termômetros a 40°C no Centro-Oeste, Sudeste e Sul

Diversas cidades têm aviso vermelho para calor até terça-feira (29)
Da Agência Brasil
Publicado em 28/09/2026 - 13:30
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 22/08/2025 - Pessoa no Parque da Cidade com o calor e a baixa umidade. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

Cidades do interior do Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil podem registrar temperaturas superiores a 40°C neste início de semana, em decorrência da onda de calor que atinge boa parte do país desde sábado (26). 

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo começa a ficar mais ameno na quarta-feira (30), com o avanço de uma frente fria pelo sul do Brasil.

Nesta segunda-feira (28), Mato Grosso do Sul deve concentrar algumas das maiores temperaturas, principalmente em áreas do oeste e noroeste, mas o calor intenso também deve atingir cidades de outros estados. Entre as localidades com possibilidade de superar os 40°C estão:

  1. Corumbá (MS);
  2. Porto Murtinho (MS);
  3. Três Lagoas (MS);
  4. Cuiabá (MT);
  5. Água Boa (MT);
  6. Rondonópolis (MT);
  7. Barra do Garças (MT);
  8. Goiás (GO);
  9. Quirinópolis (GO);
  10. Ituiutaba (MG);
  11. Jales (SP);
  12. Gurupi (TO); 
  13. Araguaçu (TO).

Aviso vermelho

Até esta terça-feira (29), as maiores temperaturas devem ocorrer principalmente em partes de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Piauí, Bahia, São Paulo e Minas Gerais. No período, está vigente aviso vermelho para onda de calor, que pode afetar áreas do Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.

As maiores temperaturas predominarão em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Triângulo Mineiro, com possibilidade de valores superiores a 40°C. O calor também pode atingir áreas do noroeste do Paraná. 
 

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Edição:
Talita Cavalcante
meteorologia Inmet Calor
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