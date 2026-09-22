Sobe para quatro o número de mortos em decorrência dos temporais no RS

O estado do Rio Grande do Sul já registra quatro mortes decorrentes do forte temporal que atingiu o estado nesta segunda-feira (21), sendo três vítimas em Caxias do Sul e uma em Pelotas. As informações são da Defesa Civil estadual.

A primeira morte registrada foi de um motociclista, atingido pela queda de fios de alta tensão no momento do temporal na cidade de Pelotas. De acordo com a prefeitura, o evento climático, caracterizado principalmente por um forte vendaval que chegou a alcançar 89 km/h, provocou destelhamentos, quedas de árvores e de postes e falta de energia em diversos pontos da cidade.

Em Caxias do Sul, cidade que chegou a registrar 159,4 milímetros de chuva somente nesta segunda-feira, foram encontradas mortas duas vítimas que estavam em um veículo arrastado pela enxurrada. São elas uma adolescente de 13 anos e uma criança de quatro anos. A mulher de 43 anos que também estava no veículo segue desaparecida.

Além disso, também em Caxias do Sul, foi encontrado o corpo de um homem que foi arrastado pela água no bairro De Lazzer, enquanto limpava uma galeria.

Balanço divulgado nesta manhã (22) pela Defesa Civil apontou que, desde a última sexta-feira (18), foram registradas 151 ocorrências relacionadas a fortes ventos e chuvas em 146 municípios do estado.

No total, mais de 527 mil pessoas de todo o estado foram afetadas pelos eventos climáticos dos últimos dias, sendo que 413 delas estão desabrigadas e 2.732, desalojadas. Os fortes ventos e chuvas também provocaram danos em 38 estabelecimentos de ensino e em 17 estabelecimentos de saúde.