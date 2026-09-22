logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Sobe para quatro o número de mortos em decorrência dos temporais no RS

Vítimas são de Caxias do Sul e Pelotas
Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/09/2026 - 11:53
São Paulo
O Município do Rio Grande foi atingido por um forte temporal na madrugada desta segunda-feira (21), provocando danos em diferentes regiões da cidade e mobilizando equipes da 21/09/2026 - Prefeitura desde as primeiras horas do dia. De acordo com a Defesa Civil Municipal, os ventos chegaram a 113,7 quilômetros por hora, acompanhados de chuva intensa. Nas últimas 12 horas, foram registrados 36 milímetros de precipitação. Foto: Pref. RS/ Divulgação
© Pref. RS/ Divulgação

O estado do Rio Grande do Sul já registra quatro mortes decorrentes do forte temporal que atingiu o estado nesta segunda-feira (21), sendo três vítimas em Caxias do Sul e uma em Pelotas. As informações são da Defesa Civil estadual.

A primeira morte registrada foi de um motociclista, atingido pela queda de fios de alta tensão no momento do temporal na cidade de Pelotas. De acordo com a prefeitura, o evento climático, caracterizado principalmente por um forte vendaval que chegou a alcançar 89 km/h, provocou destelhamentos, quedas de árvores e de postes e falta de energia em diversos pontos da cidade.

Em Caxias do Sul, cidade que chegou a registrar 159,4 milímetros de chuva somente nesta segunda-feira, foram encontradas mortas duas vítimas que estavam em um veículo arrastado pela enxurrada. São elas uma adolescente de 13 anos e uma criança de quatro anos. A mulher de 43 anos que também estava no veículo segue desaparecida.

Além disso, também em Caxias do Sul, foi encontrado o corpo de um homem que foi arrastado pela água no bairro De Lazzer, enquanto limpava uma galeria.

Balanço divulgado nesta manhã (22) pela Defesa Civil apontou que, desde a última sexta-feira (18), foram registradas 151 ocorrências relacionadas a fortes ventos e chuvas em 146 municípios do estado.

No total, mais de 527 mil pessoas de todo o estado foram afetadas pelos eventos climáticos dos últimos dias, sendo que 413 delas estão desabrigadas e 2.732, desalojadas. Os fortes ventos e chuvas também provocaram danos em 38 estabelecimentos de ensino e em 17 estabelecimentos de saúde.

Relacionadas
O Município do Rio Grande foi atingido por um forte temporal na madrugada desta segunda-feira (21), provocando danos em diferentes regiões da cidade e mobilizando equipes da 21/09/2026 - Prefeitura desde as primeiras horas do dia. De acordo com a Defesa Civil Municipal, os ventos chegaram a 113,7 quilômetros por hora, acompanhados de chuva intensa. Nas últimas 12 horas, foram registrados 36 milímetros de precipitação. Foto: Pref. RS/ Divulgação
Temporais provocam duas mortes e afetam mais de 527 mil pessoas no RS
Juiz de Fora (MG), 19/03/2026 - Bairro Três Moinhos, um dos mais afetados pelas fortes chuvas. Um mês depois dos deslizamentos e alagamentos que causaram a morte de mais de 70 pessoas em Juiz de Fora, além de deixar milhares de pessoas desabrigadas. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Sob El Niño, primavera deve ter calor, seca e tempestades severas
Rio Taquari já atingiu mais da metado do acumulado previsto para o mês. • Prefeitura de Lajeado/ Divulgação
Defesa Civil alerta para risco muito alto de inundação do Taquari
Edição:
Talita Cavalcante
Rio Grande do Sul Chuvas Defesa Civil
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 10/09/2025 - O ministro Luiz Fux chega para proferir seu voto na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que realiza o quarto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Fux vai relatar ação sobre idas da esposa de Moraes ao Senado
ter, 22/09/2026 - 14:46
US President Donald Trump addresses the 81st United Nations General Assembly at UN headquarters in New York City, US, September 22, 2026. REUTERS/MIKE SEGAR
Internacional Na ONU, Trump ameaça novamente usar força militar na América Latina
ter, 22/09/2026 - 14:31
Brasília (DF), 16/11/2025 - Candidatos comparecem a local de prova para realização do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Guia do Enem reúne orientações e métodos de estudo para provas
ter, 22/09/2026 - 13:37
Destroços da aeronave em SC que levava o cantor Rick. Foto: Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina/Divulgação
Geral Bombeiros encontram helicóptero com corpo do cantor Rick
ter, 22/09/2026 - 13:03
.Gianni Infantino, presidente da Fifa, testa positivo para covid-19
Esportes Federação Alemã diz que carta de Infantino é "manobra" para reeleição
ter, 22/09/2026 - 12:48
Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva addresses the 81st United Nations General Assembly at UN headquarters in New York City, US, September 22, 2026. REUTERS/BRENDAN MCDERMID
Internacional "O Brasil não cabe no quintal de ninguém”, diz Lula em discurso na ONU
ter, 22/09/2026 - 12:10
Ver mais seta para baixo