logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Sudeste pode ter grande volume de chuva nesta quarta-feira

No Nordeste, tempo quente e seco mantém a baixa umidade
Agência Brasil
Publicado em 23/09/2026 - 08:39
Brasília
São Paulo (SP), 10/09/2026. - Pesoas durante chuva em São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Um alerta laranja de perigo, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), avisa sobre grande acumulado de chuva que pode levar volumes de até 100 mm/dia a grande parte da Região Sudeste nesta quarta-feira (23). As áreas mais afetadas incluem todo o estado do Rio de Janeiro, grande parte de São Paulo, o centro-sul de Minas Gerais e do Espírito Santo.

A temperatura começa a diminuir na região com a chegada do ar frio. Os termômetros devem marcar mínima de 13°C em São Paulo e máxima de 28°C, em Belo Horizonte.

Na Região Nordeste do país, o tempo quente e seco mantém a baixa umidade relativa do ar no interior dos estados. O Inmet também mantém alerta amarelo de perigo potencial que inclui o Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco e a Bahia.

Há possibilidade de chuva isolada no litoral do Maranhão, do Ceará e do Rio Grande do Norte, além do extremo sul da Bahia. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 21°C em Recife e a máxima deve chegar a 38°C em Teresina.

Parte da Região Norte também está sob alerta amarelo de baixa umidade relativa do ar, com destaque para o sul do Pará e grande parte do estado do Tocantins.

Durante o dia, estão previstas tempestades no centro e sul de Rondônia. Em Roraima, no Amazonas, no Acre e em Rondônia, tem previsão de pancadas de chuva com trovoadas isoladas.

O calor também predomina nas capitais da região, com temperatura máxima de 39°C em Palmas e mínima de 22°C em Rio Branco.

No Centro-Oeste do país, chuvas acompanhadas de trovoadas atingem Mato Grosso, o nordeste de Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. Nas demais áreas de Mato Grosso do Sul, principalmente no sul do estado, o tempo permanece firme, com a presença de ar frio

A temperatura fica amena em Mato Grosso do Sul, inclusive na capital Campo Grande, onde os termômetros devem marcar mínima de 17°C. A máxima prevista entre as capitais é de 32°C em Goiânia.

Uma massa de ar frio sobre a Região Sul do Brasil deixa o céu com poucas nuvens na maior parte dos estados. A exceção é para as regiões norte e leste do Paraná e nordeste de Santa Catarina, onde o céu fica com muitas nuvens e há possibilidade de chuva isolada.

Pode gear no Rio Grande do Sul e nas serras de Santa Catarina na madrugada e no começo da manhã. Entre as capitais, a menor temperatura prevista é de 6°C em Porto Alegre e a máxima de 17 °C em Florianópolis.

Relacionadas
O Município do Rio Grande foi atingido por um forte temporal na madrugada desta segunda-feira (21), provocando danos em diferentes regiões da cidade e mobilizando equipes da 21/09/2026 - Prefeitura desde as primeiras horas do dia. De acordo com a Defesa Civil Municipal, os ventos chegaram a 113,7 quilômetros por hora, acompanhados de chuva intensa. Nas últimas 12 horas, foram registrados 36 milímetros de precipitação. Foto: Pref. RS/ Divulgação
Temporais no RS deixam mais de 700 pessoas desabrigadas
Estrada Redentor ainda afetada por deslizamentos de terra das chuvas que atingiram o Rio de Janeiro na semana passada e prejudicam o acesso ao Cristo Redentor e Parque Nacional da Tijuca.
Defesa Civil do Rio alerta para risco de enchentes e deslizamentos
26/07/2026 - Mais de 2 mil residências foram afetadas pelas chuvas, em São Lourenço do Sul . Foto: Prefeitura de São Lourenço do Sul
Afetados pelo El Niño terão crédito extraordinário de R$ 64 milhões
Edição:
Graça Adjuto
Previsão do Tempo Inmet Chuva Alerta Sudeste
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Estudo relaciona câncer de mama com obesidade. Reuters/Brendan McDermid/Proibida reprodução
Saúde Em 30 anos, obesidade triplica no país e atinge 1/4 da população
qua, 23/09/2026 - 13:01
São Paulo (SP), 14/06/2025 - Marcha da Maconha na Avenida Paulista . Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Justiça Flagrante por drogas gera mais prisão preventiva do que outros crimes
qua, 23/09/2026 - 12:52
Petrobras assina memorando de entendimento com ENH de Moçambique para cooperação no setor de petróleo e gás. Foto: Petrobras/ Divulgação
Economia Petrobras fecha acordo de cooperação na área de petróleo em Moçambique
qua, 23/09/2026 - 11:38
Planos de Saúde
Saúde Planos de saúde terão que cobrir DIU hormonal em casos de endometriose
qua, 23/09/2026 - 11:17
Brasília (DF), 22/06/2023 - Edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça TSE cria ferramenta de IA para acesso a informações sobre eleições
qua, 23/09/2026 - 11:13
Brasília (DF), 17/03/2026 – Movimentação de passageiros no Aeroporto de Brasília durante operações de embarque e desembarque. Pessoas circulam pelos terminais com bagagens enquanto aviões realizam pousos e decolagens, refletindo o fluxo intenso de viagens na capital federal. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Anac muda regras em caso de atrasos e cancelamentos de voos
qua, 23/09/2026 - 11:04
Ver mais seta para baixo