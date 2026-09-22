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Meio Ambiente

Temporais no RS deixam mais de 700 pessoas desabrigadas

Defesa Civil alerta para risco de inundação do Rio Caí em Montenegro
Bruno Bocchni - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/09/2026 - 19:22
São Paulo
O Município do Rio Grande foi atingido por um forte temporal na madrugada desta segunda-feira (21), provocando danos em diferentes regiões da cidade e mobilizando equipes da 21/09/2026 - Prefeitura desde as primeiras horas do dia. De acordo com a Defesa Civil Municipal, os ventos chegaram a 113,7 quilômetros por hora, acompanhados de chuva intensa. Nas últimas 12 horas, foram registrados 36 milímetros de precipitação. Foto: Pref. RS/ Divulgação
© Pref. RS/ Divulgação

Os fortes temporais que atingiram o Rio Grande do Sul desde a última sexta-feira (18) deixaram 703 pessoas desabrigadas, segundo balanço divulgado no final da tarde desta terça-feira (22) pela Defesa Civil estadual.

Os dados mostram ainda que 3.231 pessoas ficaram desalojadas, ou seja, conseguiram ir para casa de parentes ou conhecidos. Segundo o órgão, mais de 560 mil pessoas foram afetadas pelos eventos climáticos em 145 municípios gaúchos. 

De acordo com o boletim, foram confirmadas quatro mortes: três em Caxias do Sul e uma em Pelotas. Há ainda uma pessoa desaparecida na Serra Gaúcha. O número de casas destruídas totaliza 22; enquanto 463 ficaram danificadas; 2.177, destelhadas; e 852, alagadas.   

A Defesa Civil estadual emitiu, também nesta terça-feira, alerta vermelho que aponta risco muito alto de inundação do Rio Caí em Montenegro, a cerca de 42 quilômetros de Novo Hamburgo. O comunicado é válido até as 14h30 desta quarta-feira (23).

“A orientação é para que as pessoas busquem informações junto à Defesa Civil da cidade e consultem o Plano de Contingência municipal para saber como agir. Em caso de emergência, devem entrar em contato com a Brigada Militar (190) ou com o Corpo de Bombeiros Militar (193)”, diz o alerta.

 

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Edição:
Aline Leal
Rio Grande do Sul Chuvas chuvas no rio grande do sul
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