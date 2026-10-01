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Meio Ambiente

Após chuvas de setembro, Cantareira passa a operar na faixa de atenção

No final de agosto, volume útil armazenado estava em nível de alerta
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/10/2026 - 16:52
São Paulo
Franco da Rocha (SP), 30/09/2024 - Barragem do rio Juqueri que forma a represa Paulo de Paiva Castro, parte do sistema Cantareira, construída pela Sabesp para abastecer de água a cidade de São Paulo. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Principal e maior reservatório de São Paulo, o Sistema Cantareira encerrou o mês de setembro com 41,1% do seu volume útil armazenado e, com isso, passará a operar na faixa de atenção a partir desta quinta-feira (1). A faixa de atenção é estabelecida quando o nível do reservatório fica entre 40% e 60%.

Neste ano, o Cantareira vinha apresentando um nível de armazenamento preocupante, mas com as chuvas recordes de setembro conseguiu melhorar a sua capacidade. 

No final de agosto, por exemplo, seu volume útil armazenado estava em 32,99%, nível considerado de alerta.

Como seu volume agora está na faixa de atenção, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e a Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas) autorizaram a Sabesp, companhia privada que administra o sistema, a retirar até 31 metros cúbicos por segundo (m³/s) do reservatório. Antes, na faixa de alerta, a Sabesp poderia captar até 27 metros cúbicos por segundo do Sistema Cantareira. Em condições de normalidade, essa captação pode chegar a 33m³/s.

Resolução

A ANA e a SP Águas acompanham diariamente os dados de níveis, vazões e armazenamento do reservatório. Essa medida obedece critérios que foram definidos pela Resolução Conjunta nº 925/2017, elaborada logo após a crise hídrica ocorrida no estado nos anos de 2014 e de 2015.

Essa resolução estabelece que a captação de água do Sistema Cantareira seja condicionada ao nível de armazenamento de água do manancial observada no último dia de cada mês. 

Para tanto, foram criadas cinco faixas: 

  • normal, quando o nível do reservatório é igual ou maior que 60%; 
  • atenção, quando é igual ou maior que 40% e menor que 60%; 
  • alerta, quando está maior que 30% e menor que 40%; 
  • restrição, quando é maior que 20% e menor que 30%; e 
  • especial, quando o volume acumulado é menor que 20%. 

São essas faixas que orientam os limites de retirada de água do sistema.

Sistema

O Sistema Cantareira é composto por cinco reservatórios interligados - Jaguari, Jacareí, Cachoeira, Atibainha e Paiva Castro - com volume útil total de 981,56 bilhões de litros. Desde 2018, conta também com a interligação entre a represa Jaguari, no Rio Paraíba do Sul, e a Represa Atibainha.

O sistema abastece cerca de metade da população da região metropolitana de São Paulo e, segundo a ANA, contribui ainda para o atendimento dos usos múltiplos da água, com destaque para o abastecimento de Campinas, nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.

Embora seus reservatórios estejam localizados integralmente em território paulista, parte das águas que os alimentam provém de rios de domínio da União, por terem nascentes e trechos no estado de Minas Gerais, compondo a bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.

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Edição:
Fernando Fraga
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