Chuvas: desabamento em Araçatuba, em SP, deixa uma pessoa morta

O desabamento de um estabelecimento comercial em Araçatuba, no interior de São Paulo, deixou uma pessoa morta neste domingo (4). Outras quatro foram retiradas com vida dos escombros.

A previsão de chuva forte levou a Defesa Civil Estadual a emitir alertas à população nesta manhã, e o Corpo de Bombeiros já soma mais de 270 ocorrências relacionadas ao mau tempo em todo o estado.

Em boletim do início da tarde, o governo estadual divulgou que foram registradas rajadas de vento de 112 km/h na região de Araçatuba. O vento também foi intenso em Dracena, chegando a 107 km/h, e em Adamantina, onde atingiu 96 km/h.

Outro desabamento foi registrado em obras do Hospital Materno-Infantil de Votuporanga, por volta de 12h. Até a última atualização do Corpo de Bombeiros, não havia informações sobre feridos.

A maior parte das ocorrências foi de queda de árvores. A cidade mais afetada foi Presidente Prudente, com 116 casos. Também se destacam nesse sentido Araçatuba (61), Marília (52) e Bauru (24).

Por volta de 14h, os pontos com maior instabilidade eram Bauru, Botucatu e Itapetininga. O temporal se intensificou na Região Metropolitana de São Paulo, devendo se estender pelo resto do dia. Nem mesmo à noite a chuva deve arrefecer.

Há probabilidade de o restante deste domingo ser marcado por descargas elétricas, fortes rajadas de vento e até precipitações isoladas de granizo. O Centro de Meteorologia, da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Bauru (IPMet) associa as atuais condições à chegada de uma nova frente fria.

"Diante do cenário, a recomendação é de atenção redobrada nas próximas horas, especialmente em áreas mais vulneráveis, devido ao potencial para ocorrência de transtornos associados às condições meteorológicas adversas", orientam as autoridades em nota.