Defesa Civil Nacional mobiliza equipes para temporais no Sul e Sudeste

Inmet emitiu aviso de grande perigo para chuvas no fim de semana

A previsão de fortes chuvas no Sul e no Sudeste neste fim de semana levou a Defesa Civil Nacional a acionar equipes de resposta. No domingo (4), será realizado o Primeiro Turno das Eleições 2026.

Para apoiar os estados com maior risco, o órgão informou que já está com equipes técnicas pré-mobilizadas nas cidades de Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS).

Nesta sexta-feira (2), foi realizada uma reunião de preparação com agências federais de monitoramento e representantes das defesas civis estaduais e municipais.

Segundo a Defesa Civil Nacional, a maior preocupação é com a ocorrência de alagamentos, enxurradas, inundações, deslizamentos de terra, queda de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia.

Alerta de grande perigo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira (2) aviso vermelho, de grande perigo, para o final de semana.

No sábado (3), a chuva pode passar de 60 milímetros (mm) por hora ou de 100 mm por dia em parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

No domingo (4), há possibilidade de tempestade em áreas do Paraná e Santa Catarina, com chuva superior a 60 mm/h ou 100 mm/dia, ventos acima de 100 km/h e queda de granizo.

Entre as regiões com maior risco no Sudeste estão:

Zona da Mata e Campo das Vertentes, em Minas Gerais;

Sul Fluminense, Região Serrana e Costa Verde, no Rio de Janeiro;

Litoral Sul e Caparaó, no Espírito Santo.

Na Região Sul, a chuva deve atingir com mais intensidade:

o oeste e sudoeste do Paraná;

o oeste de Santa Catarina;

e o noroeste do Rio Grande do Sul.

As instabilidades também podem afetar o sul do Mato Grosso do Sul.

Orientações para a população

Segundo a Defesa Civil, com a chegada de uma tempestade, a população deve procurar um local seguro, distante de árvores, postes, fiações elétricas e objetos que possam ser arremessados pelo vento.

Também é importante não tentar atravessar ruas, avenidas ou áreas inundadas, mesmo dentro de algum veículo.

Em áreas de encosta, é fundamental observar rachaduras no solo, inclinação de árvores e postes, estalos ou movimentações no terreno. Em caso de emergência, acione a defesa civil local pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Para se proteger, a população deve se atentar aos mecanismos de alertas de emergência da Defesa Civil Nacional: Defesa Civil Alerta, SMS, TV por Assinatura, WhatsApp, Telegram e Google Public Alerts.

Os moradores podem enviar um SMS com o CEP para o número 40199 ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp para (61) 2034-4611. No caso do Defesa Civil Alerta, basta acompanhar os avisos que aparecem na tela do celular.

Defesa Civil Alerta

O órgão informou ainda que o Defesa Civil Alerta poderá ser usado pelos estados como forma de ampliar a proteção das pessoas. O sistema utiliza a rede de telefonia celular para enviar mensagens de texto e avisos sonoros para celulares em áreas de risco elevado.

Os alertas aparecem de forma destacada na tela dos aparelhos e podem tocar mesmo em modo silencioso. Não é necessário cadastro prévio e o serviço é gratuito, com alcance de celulares compatíveis (Android e iOS lançados a partir de 2020) e cobertura de telefonia móvel com tecnologia 4G ou 5G.

O recurso não depende de pacote de dados e funciona mesmo se o usuário estiver ou não conectado ao Wi-Fi.

A ferramenta busca orientar as pessoas sobre as medidas de proteção a serem tomadas. Dessa forma, os alertas terão informações sobre o tipo de risco que está prestes a acontecer e instruções práticas.