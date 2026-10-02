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Meio Ambiente

Elefante-marinho atrai atenção de banhistas em praia do Rio

Bombeiros sinalizaram local e orientaram pessoas a se afastarem
Cristina Índio do Brasil - repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/10/2026 - 17:09
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 02/10/2026 - Leão Marinho na praia do Rio de Janeiro. Foto: CBMRJ/Divulgação
© CBMRJ/Divulgação

A chegada de um elefante-marinho chamou a atenção de banhistas nesta sexta-feira (2), na Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) orientaram as pessoas a se afastarem e sinalizaram o local com bandeiras roxas, que alertam para a presença de animais marinhos.

Os agentes mantiveram os curiosos à distância para evitar qualquer tipo de contato com o mamífero e também acionaram um órgão ambiental para acompanhar o animal.

“O CBMERJ reforça que, em situações como essa, não se deve tocar, puxar ou empurrar o animal, nem tentar devolvê-lo ao mar, pois ele pode estar debilitado ou doente, sendo necessária avaliação especializada”, informou em nota.

É recomendável também “evitar barulho, aglomerações ou oferecer qualquer tipo de alimento ou água”, acrescentou a corporação.

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Edição:
Vinicius Lisboa
Animal Silvestre Corpo de Bombeiros Fauna elefante-marinho praia Rio de Janeiro
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