logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Goiás passa a ter mosaico de áreas protegidas na Serra dos Pireneus

Região é formada por 20 reservas particulares próximo a Pirenópolis
Agência Brasil
Publicado em 07/10/2026 - 09:36
Brasília
07/10/2026 - Parque Estadual dos Pireneus (PEP) . Foto: Goias.gov.br/Divulgação
© Goias.gov.br/Divulgação

O Mosaico da Serra dos Pireneus passa a integrar oficialmente a região de Goiás nesta quarta-feira (7). Formado por 20 reservas particulares, o grupo pretende ampliar a proteção da biodiversidade e coordenar ações ambientais de forma conjunta, nas proximidades da cidade de Pirenópolis.

A medida faz parte de portaria do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, publicada nesta edição do Diário Oficial da União

Os mosaicos de áreas protegidas estão previstos no Sistema Nacional de Unidades de Conservação para fortalecer a gestão integrada de territórios compostos por diferentes áreas de conservação.

Entre as reservas, estão:

  1. Fazenda Vagafogo Boa Vista;
  2. Segredo da Serra dos Pireneus;
  3. Magia do Cerrado;
  4. Vale das Copaíbas;
  5. Segredos do Cerrado;
  6. Mata da Borboleta Azul;
  7. Reserva Ecológica do Barriguda.

>>Veja aqui a lista completa.<<

Além do reconhecimento do mosaico, a texto institui o Conselho Consultivo, com representantes do Poder Público, instituições de ensino, organizações da sociedade civil e gestores das reservas.

Gestão integrada

Segundo a norma, o conselho atuará na articulação de ações voltadas à proteção dos recursos naturais e à preservação dos atributos ambientais, culturais e paisagísticos da região, com foco no desenvolvimento sustentável.

O órgão também poderá criar câmaras técnicas para discutir políticas públicas, estudos e ações relacionadas à conservação da Serra dos Pireneus.

A sociedade civil será representada pelos gestores das 20 reservas integrantes do mosaico e por representantes de organizações com atuação ambiental na região.

A presidência do colegiado será exercida por um dos gestores das unidades de conservação que integram o mosaico, escolhido pelos próprios conselheiros. 

A portaria estabelece ainda que as unidades de conservação que ainda não estiverem registradas no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação terão prazo de seis meses para concluir o processo de cadastramento.

Relacionadas
Rio da Prata (MS), 19/03/2026 - Irerês voam na região do Rio da Prata. No interior de Mato Grosso do Sul, entre os municípios de Bonito e Jardim, o Buraco das Araras revela a grandiosidade de uma formação geológica com cerca de 100 metros de profundidade, resultado do colapso de uma caverna calcária. O local abriga um importante santuário de aves do cerrado, com destaque para as araras-vermelhas, que utilizam as paredes da dolina para abrigo e reprodução. A área, hoje protegida e aberta à visitação controlada, se tornou símbolo da conservação ambiental e do turismo sustentável na região. Foto: Rafa Neddermeyer
Proteção da biodiversidade mundial demanda mais US$1,3 trilhão por ano
Rio de Janeiro (RJ), 02/06/2026 - A CEO da Cop 30, Ana Toni, e o presidente da COP15 da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação - UNCCD, Alain Richard Donwahi, participam da mesa High Level Panel, com o tema Do Compromisso à Coordenação: Avançando a Ação Conjunta entre as Convenções do Rio, com mediação da presidente do Intituto Talanoa, Natalie Unterstell, durante a Rio Nature & Climate Week Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Lideranças pedem ação conjunta sobre clima, biodiversidade e solo
Edição:
Talita Cavalcante
Pirenópolis Goiás biodiversidade unidades de conservação
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 02/09/2026 – Floresta Amazônica conservada em Caracaraí (RR) - Floresta Amazônica conservada em Caracaraí Foto: Fabíola Sinimbú/Agência Brasil
Meio Ambiente Congresso terá sete em cada dez parlamentares contra agenda ambiental
qua, 07/10/2026 - 10:56
07/10/2026 - Parque Estadual dos Pireneus (PEP) . Foto: Goias.gov.br/Divulgação
Meio Ambiente Goiás passa a ter mosaico de áreas protegidas na Serra dos Pireneus
qua, 07/10/2026 - 09:36
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (7)
qua, 07/10/2026 - 09:35
Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel ganham Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2026 5 de outubro de 2026 Agência de Notícias TT/Pontus Lundahl/via REUTERS
Internacional Nobel de Química vai para descoberta de imagem espelhada de moléculas
qua, 07/10/2026 - 09:21
obesidade infantil
Saúde OMS lança guia para enfrentar obesidade em crianças e adolescentes
qua, 07/10/2026 - 09:11
Brasília (DF), 07/10/2026 - 4° Festival de Cinema Colombiano. Fotograma do filme: Garras de oro (1926). Arte 4° Festival de Cinema Colombiano/Divulgação
Cultura Festival de Cinema Colombiano começa nesta quarta em São Paulo
qua, 07/10/2026 - 08:52
Ver mais seta para baixo