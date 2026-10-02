logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Painel indica que El Ninõ pode ser um dos mais intensos desde 1950

Temperaturas devem permanecer acima da média em grande parte do país
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/10/2026 - 18:13
São Paulo
Brasília (DF), 18/06/2026 – EL NIÑO NO OCEANO. Ilustração Nottus/Divulgação
© Ilustração Nottus/Divulgação

O Painel El Niño 2026-2027, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), indica em seu boletim nº 4, que há 95% de probabilidade de que o fenômeno alcance intensidade “muito forte” no trimestre outubro-novembro-dezembro, entre a primavera e o verão no Hemisfério Sul. Caso o cenário se confirme, o evento poderá estar entre os mais intensos registrados desde 1950.

De acordo com o documento, o cenário previsto para o próximo trimestre, em razão da intensidade do El Ninõ, é de chuva acima da média no Sul do Brasil, com possibilidade de cheias. O centro-norte do país deverá apresentar condições mais secas e maior risco de incêndio. 

As temperaturas deverão permanecer acima da média em grande parte do território nacional. 

A previsão ainda indica chuvas acima da média em parte do Sudeste e no leste do Nordeste. No Norte e no Nordeste, o cenário de menor ocorrência de chuvas e temperaturas elevadas poderá contribuir para o agravamento das condições de seca e para o aumento do risco de incêndios.

O El Niño é o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial. 

No final de setembro, as anomalias de temperatura da superfície do mar superaram 2 °C nas regiões central e leste do Pacífico Equatorial, segundo dados da agência norte-americana CPC/NOAA.

O boletim é produzido pelo Inpe, em parceria com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o Serviço Geológico do Brasil (SGB), a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) e o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam).

Relacionadas
Brasília, DF 30/08/2026 - Brasília enfrenta onda de calor, tendo o dia mais quente do ano. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Estudo prevê até 13,3 mil mortes no Brasil com calor do Super El Niño
26/07/2026 - Mais de 2 mil residências foram afetadas pelas chuvas, em São Lourenço do Sul . Foto: Prefeitura de São Lourenço do Sul
Pesquisa mostra preocupação com clima, mas tema fica em segundo plano
Rio de Janeiro (RJ) 22/03/2024 – Temporal atinge o Rio de Janeiro e trabalhadores deixam a região central da cidade, que tem ponto facultativo decretado com previsão de chuvas extremas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Defesa Civil Nacional mobiliza equipes para temporais no Sul e Sudeste
Edição:
Fernando Fraga
El Niño Tempo Temperatura clima Oceano Pacífico Equatorial
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 18/06/2026 – EL NIÑO NO OCEANO. Ilustração Nottus/Divulgação
Meio Ambiente Painel indica que El Ninõ pode ser um dos mais intensos desde 1950
sex, 02/10/2026 - 18:13
Rio de Janeiro (RJ) 22/03/2024 – Temporal atinge o Rio de Janeiro e trabalhadores deixam a região central da cidade, que tem ponto facultativo decretado com previsão de chuvas extremas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Defesa Civil Nacional mobiliza equipes para temporais no Sul e Sudeste
sex, 02/10/2026 - 17:35
A Retrospectiva Ruy Guerra – Uma vida de cinema apresenta quase sete décadas de produção do artista, que completou 95 anos. Foto: Monica Ramalho/Divulgação
Cultura Mostra leva ao Rio quase sete décadas de produção de Ruy Guerra
sex, 02/10/2026 - 17:20
Linhas de transmissão de energia, energia elétrica.
Economia Distribuidoras se preparam para garantir energia no dia da eleição
sex, 02/10/2026 - 17:17
São Paulo (SP), 10/09/2026. - Pesoas durante chuva em São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Geral Fim de semana de eleição terá chuvas fortes no estado de São Paulo
sex, 02/10/2026 - 17:14
Rio de Janeiro (RJ), 02/10/2026 - Leão Marinho na praia do Rio de Janeiro. Foto: CBMRJ/Divulgação
Meio Ambiente Elefante-marinho atrai atenção de banhistas em praia do Rio
sex, 02/10/2026 - 17:09
Ver mais seta para baixo