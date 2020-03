Período carnavalesco reuniu 15 milhões de pessoas em São Paulo

Balanço do carnaval de São Paulo divulgado nesta -feira (2) pela prefeitura mostra que 15 milhões de pessoas participaram de blocos de rua na capital paulista. Com isso, a arrecadação da Receita deve superar R$ 2 bilhões. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, mais de 800 blocos desfilaram nos últimos 20 dias.

No (1º), último dia da folia paulista, 67 desfiles percorreram as vias da cidade. Desde o pré-carnaval até este , 575 blocos divertiram o público com ritmos como samba, axé, funk, pagode e paródias, além das tradicionais marchinhas do período governado pelo Rei Momo.

No total, desfilaram 615 blocos na cidade.

Atendimentos médicos

A prefeitura realizou 3710 atendimentos médicos durante os desfiles dos blocos pela cidade durante os 15 dias de folia.

O Ppano médico organizados pelo órgão deu resolução a 100% dos agravos de saúde relacionados à festa.

Desde o início do Carnaval de Rua 2020 até este , 550 profissionais prestaram assistência à população.