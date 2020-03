Bolsonaro envia indicações para diretorias da Aneel e ANP

O presidente encaminhou ao Senado nesta terça-feira (17) a indicação de dois nomes para as diretorias da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). As indicações foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) e precisam ser aprovadas pelos senadores. Não há prazo para que os nomes sejam colocados em votação.

Para a direção-geral da ANP, Bolsonaro indicou Rodolfo Henrique de Saboia, que é oficial de reserva da Marinha. Se aprovado, Saboia substituirá Décio Oddone, que foi exonerado do posto nesta terça-feira. Oddone teria mandato a cumprir até dezembro deste ano, mas decidiu antecipar sua saída.

Para a Aneel, o presidente indicou o engenheiro eletricista Hélvio Neves Guerra, que atua na agência há suas décadas e atualmente ocupa o cargo de superintendente de Fiscalização dos Serviços de Geração. Guerra assumirá a vaga aberta com a saída de Rodrigo Limp, que estava na diretoria desde de 2018 e foi nomeado nesta terça como novo secretário de Energia Elétrica do MInistério de Minas e Energia (MME).