Bolsonaro fará pronunciamento em rede nacional sobre coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro gravou um pronunciamento para ser veiculado em cadeia nacional de rádio e televisão nesta sexta-feira (6), em que vai tratar sobre a epidemia de coronavírus, cujos casos começam a aumentar no Brasil. As emissoras receberam a convocação e o pronunciamento irá ao ar às 20h30. O próprio presidente da República confirmou a informação e disse que a melhor maneira de evitar o problema da infecção é "não entrar em pânico".

"Gravei agora há pouco [o pronunciamento]. Qual a ideia de gravar? Os casos começaram a aparecer no Brasil e estão se multiplicando. Lógico que pode aumentar bastante, tá? Mas a melhor maneira de você evitar o problema é não entrar em pânico e seguir as orientações. Iríamos passar por isso mais cedo ou mais tarde", disse na portaria do Palácio do Alvorada, no final da tarde de hoje.

Pela manhã, o presidente recebeu o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que atualizou Bolsonaro sobre a evolução da doença no país. O número de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) chegou a 13, segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde mais cedo. Há ainda 768 casos suspeitos e outros 189 foram descartados pelas autoridades de saúde.