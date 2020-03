Covas irá se licenciar da prefeitura paulistana por dois dias

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, vai se licenciar do cargo por dois dias, a partir de sexta-feira (13). Durante este período, quem assumirá o cargo será o presidente da Câmara Municipal, o vereador Eduardo Tuma (PSDB).



Covas reassumirá o posto no domingo (15). Segundo a administração municipal, a razão da licença não se refere a problemas de saúde, mas porque Covas vai viajar com o seu filho, para destino não revelado, próximo à capital.

No ano passado, Covas foi diagnosticado com adenocarcinoma, um tipo de câncer na região de transição do esôfago para o estômago, além de uma metástase no fígado e uma lesão em linfonodos.