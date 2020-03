Secretaria Nacional de Defesa Civil é enviada para Baixada Santista

O presidente Jair Bolsonaro divulgou na noite desta terça-feira (3) no Twitter que o Ministério do Desenvolvimento Regional vai enviar para a Baixada Santista a Secretaria Nacional de Defesa Civil e que o ministério está "à disposição para as demandas que sejam necessárias". O presidente também prestou solidariedade àos familiares das vítimas das chuvas de Santos, São Vicente e Guaruja.

Nossa solidariedade aos familiares das vítimas das intensas chuvas em Santos, São Vicente e Guarujá. Em contato com os Prefeitos, o @mdregional_br @rogeriosmarinho enviou para a região a Secretaria de Defesa Civil e se colocou à disposição para as demandas que sejam necessárias. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 4, 2020

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou, em nota na noite de hoje, que o número de mortes causadas pelas fortes na Baixada Santista nesta madrugada subiu para 18. Também há 30 desaparecidos.

O número atual de desabrigados é de 156 no Guarujá e 7 em São Vicente. São Vicente também tem 11 desalojados. Desabrigados são aqueles que estão acomodados provisoriamente em locais públicos improvisados; desalojadas são as pessoas que tiveram de deixar suas casas e se abrigar na casa de parentes e amigos ou buscar outras opções temporárias.