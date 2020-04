Congresso ilumina torres para lembrar o holocausto

As torres do Congresso Nacional serão iluminadas, nesta segunda-feira (20), com a projeção das frases “Holocausto Nunca Mais – Solidariedade Salva Vidas”. De acordo com Senado, a iniciativa remete aos 6 milhões de judeus assassinados pelo nazismo, e pretende passar uma mensagem de esperança ao país no momento da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

A projeção ocorrerá das 19h15 às 23h15 e faz parte de ação da Confederação Israelita do Brasil (Conib) para lembrar o Dia do Holocausto e do Heroísmo (Yom HaShoá VehaGvurá, em hebraico).

É o terceiro ano em que o Congresso Nacional participa da iniciativa. A primeira projeção, em 2018, foi solicitada pelo senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), atual presidente do Senado.

Segundo a Conib, além da preservação da memória, a data alerta toda a humanidade sobre o que foi a máquina de morte concebida pelos nazistas e as consequências na psique humana.

Holocausto

O Holocausto é considerado por muitos historiadores como o maior crime já cometido contra a humanidade.

A palavra holocausto tem origem grega (holókaustos) e latina (holocaustum), e na história antiga nomeava o sacrifício religioso de animais pelo fogo. Após a Segunda Guerra Mundial, o termo ganhou um novo significado, segundo o Dicionário Priberam, editado no Brasil e em Portugal, “homicídio metódico de grande número de pessoas, especialmente judeus e outras minorias étnicas, executado pelo regime nazista”.