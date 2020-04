Forças Armadas atuam para manter a paz e a estabilidade, diz Defesa

O Ministério da Defesa divulgou nota hoje (20) em que destaca o trabalho das Forças Armadas na manutenção da paz e da estabilidade no país, "sempre obedientes à Constituição Federal". O texto ressalta que o momento atual "exige entendimento e esforço de todos os brasileiros".

A pasta destaca a atuação das Forças Armadas no combate à pandemia de covid-19. "Nenhum país estava preparado para uma pandemia como a que estamos vivendo. Essa realidade requer adaptação das capacidades das Forças Armadas para combater um inimigo comum a todos: o coronavírus e suas consequências sociais."

A nota foi divulgada um dia após a realização de manifestações no país em defesa da reabertura do comércio e o fim de medidas de isolamento por conta da pandemia. No ato em Brasília, foram vistas também mensagens que pediam o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) e a volta do Ato Instituicional n° 5, usado no governo militar para punir opositores ao regime e cassar parlamentares. As mensagens causaram repercussão entre a classe política, Judiário e entidades da sociedade civil.